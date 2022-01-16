Снова будут падать елки? В Украину вернется непогода (карта)

Порывы ветра будут достигать 25-28 м/с. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине снова ухудшится погода – объявили штормовое предупреждение. Завтра 17 января ожидаются сильные порывы ветра.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Где усложнится ситуация

Ночью в западных и северных областях, а днем по всей Украине будут порывы ветра 17-22 м/с (І уровень опасности, желтый).

Во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях днем порывы 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

В Карпатах ночью небольшой, днем сильный снег, порывы ветра 25-30 м/с, метель.

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Где будет штормовой ветер 17 января. Фото: скриншот

Последствия непогоды

В пятницу, 14 января, в Украине разбушевалась непогода. За день на территории нашей страны шквальный ветер свалил деревья, а также без электричества осталось пара населенных пунктов.

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В Носовке Черниговской области от сильных порывов ветра упала елка в центре города. Устанавливать елку назад уже не будут – ее разберут.

Ровно атаковала плохая погода. В городе, несмотря на зиму, началась молния и гром.

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