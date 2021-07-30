Снова ураган? В Украине объявлено штормовое предупреждение

Будет не только мокро и сильный штормовой ветер, но и украинцев предупредили о еще одной опасности

В некоторых областях будет бушевать непогода / Фото: Сегодня

Сегодня в Украине снова будет жарко, но в то же время в нескольких областях будет бушевать непогода. Синоптики предупреждают – может быть даже град.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, днем в юго-восточной части, Харьковской, Полтавской и Сумской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, сегодня еще и в восточных, Сумской, Одесской, Николаевской, Тернопольской, Львовской, Винницкой, Житомирской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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