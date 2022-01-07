Содержат в себе вирус и учат организм бороться: как работают доступные в Украине COVID-вакцины

В Украине доступны вакцины от COVID-19 трех типов. / Фото: Коллаж: Сегодня
Вакцины от коронавируса, доступные в Украине, действительно знакомят организм человека с возбудителем коронавирусной инфекции. Однако они не могут вызвать заболевание.
Об этом сообщили в Минздраве.
Какие вакцины есть в Украине
В настоящее время доступны вакцины от COVID-19 трех типов:
- мРНК (Comirnaty от Pfizer-BioNTech, Moderna),
- векторная (AstraZeneca),
- инактивированная (СoronaVac от Sinovac Biotech).
Каждая из этих вакцин прошла все необходимые этапы клинических исследований и одобрена Всемирной организацией здравоохранения.
Как действуют вакцины на организм человека
"Все вакцины знакомят наш организм с возбудителем инфекции и учат бороться с ним. Вакцины содержат в себе убитый вирус, его частицу или инструкцию по противодействию вирусу, которые не могут вызвать заболевание", – объяснил доктор-инфекционист Центральной городской больницы города Ровно Олег Степчин.
Прежде чем получить разрешение на использование, все вакцины подлежат очень серьезному тестированию и проверкам на безопасность.
Как удалось так быстро разработать вакцины от коронавируса
Вакцины от COVID-19 разработали менее чем через год. Но используемые для них технологии существовали уже несколько десятков лет.
"Так, первую инактивированную вакцину создали еще в 50-х годах, над векторными вакцинами работали еще с 80-х, а над мРНК-вакцинами – с начала 90-х годов. Поэтому у ученых было все готово для того, чтобы быстро создать безопасную и эффективную вакцину от COVID-19", – отмечает директор департамента фармаконадзора Государственного экспертного центра Минздрава Татьяна Башкатова.
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