Спасая жизни! "Метинвест" бесплатно передаст кислород для COVID-больных в четыре области

Кислород для больных коронавирусом передадут в четыре области. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская горно-металлургическая компания "Метинвест" согласовала поставки кислорода в государственные больницы, у которых сейчас критическая ситуация из-за пандемии коронавируса.

Об этом в своем Facebook сообщила директор по коммуникациям System Capital Management Наталья Емченко.

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Какие области получат кислород

Всего компания уже одобрила поставки 850 тонн кислорода для Украины

Как известно, кислорода в пандемию коронавируса катастрофически не хватает во многих регионах Украины. Он буквально спасает жизни людей, у которых возникли осложнения в результате COVID.

Компания согласовала поставки в такие области:

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Киевскую – 60 тонн,

Харьковскую – 260 тонн,

Херсонскую – 500 тонн,

Черниговскую – 30 тонн.

Также кислородом обеспечат больницы Мариуполя и Запорожья.

Почему металлургическая компания поставляет кислород

"Мы производим кислород. Если вы не знали – металлургические комбинаты производят. И мы продолжаем бесплатно передавать его государственным больницам Украины", – рассказала Емченко.

Кислород производят металлургические заводы "Метинвест" – Запорожсталь и Мариупольский металлургический комбинат (ММК) имени Ильича.

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"Сейчас отгружено более 230 тонн. Кроме поставок жидкого и газообразного кислорода, Фонд Рината Ахметова и Метинвест инвестируют в строительство, содержание и обслуживание кислородной инфраструктуры на территории больниц. Например, в Донецкой области такие системы уже работают в Мариуполе, Покровске и Авдеевке", – сообщила Емченко.

Ситуация с кислородом для COVID-больных

Несколько дней назад в Чернигове возникла критическая ситуация с кислородом – он просто закончился. Тогда в Черниговской городской больнице №2 рассказывали, что проблему с нехваткой кислорода решают с помощью кислородной станции, а также кислородных концентраторов. Также в городе ожидали новых поставок.

Кроме того, о нехватке кислорода сообщали ряд других областей. В Минздраве даже заявили, что Украина начала закупать кислород в Польше.

Кислородно-зависимая волна коронавируса

Врачи подчеркивает – эта волна ковида, по сравнению с той, которая была в начале года, оказалась более кислородно-зависимой.

Сейчас втрое больше пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке, чем было в начале года. Поэтому кислород нужен в достаточно больших объемах.

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