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Хватит лишь на пару часов. В Чернигове критическая ситуация с кислородом для COVID-больных

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
25 октября, 18:28
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В эту волну коронавируса втрое больше людей нуждаются в кислородной поддержке, чем в предыдущую
В Чернигове критическая ситуация с кислородом.
В Чернигове критическая ситуация с кислородом. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Чернигове критическая ситуация с кислородом в больницах, где лежат больные коронавирусом. Его может не хватить даже до конца суток.

Об этом сообщает горсовет Чернигова.

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Компания-поставщик обещает поставить кислород только завтра. При этом неизвестно, в какое именно время суток эта поставка произойдет.

"На сегодняшний день в больницах города, которые оказывают помощь больным COVID-19 сложилась достаточно критическая ситуация с кислородом, которого хватит лишь на пару часов", – заявил директор Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар.

Причина сбоя поставок

По словам врача, два украинских завода, которые производят кислород, остановились на профилактический плановый ремонт.

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"Почему два завода остановились на профилактический ремонт именно в разгар эпидемии, когда это можно было сделать летом, я не понимаю. Но на сегодняшний день мы имеем именно такую ситуацию, при которой контракты на поставку кислорода у нас существуют, но компания-поставщик не может их выполнить в том объеме, в котором нам нужно и который предусмотрен соответствующими договорами", – пояснил Повар.

Как решают проблему

По словам генерального директора Черниговской городской больницы №2, проблему с нехваткой кислорода в данный момент решают с помощью кислородной станции, а также кислородных концентраторов.

"К каждому пациенту мы осуществляем индивидуальный подход и подбираем оптимальный режим предоставления кислородной поддержки. Наиболее тяжелые пациенты переведены на кислородные станции в обеих больницах, поэтому все необходимое, что касается оказания медицинской помощи, мы делаем", – объясняет Кухар.

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Врач подчеркивает – эта волна ковида, по сравнению с той, которая была в начале года, оказалась более кислородно-зависимой. Сейчас втрое больше пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке, чем было в начале года. Поэтому кислород нужен в достаточно больших объемах.

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