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Вистачить лише на кілька годин. У Чернігові критична ситуація з киснем для COVID-хворих

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
25 жовтня, 18:28
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У цю хвилю коронавіруса втричі більше людей потребують кисневої підтримки, ніж у попередню
У Чернігові критична ситуація з киснем.
У Чернігові критична ситуація з киснем. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Чернігові критична ситуація з киснем у лікарнях, де лежать хворі на коронавірус. Його може не вистачити навіть до кінця доби.

Про це повідомляє міськрада Чернігова.

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Компанія-постачальник обіцяє поставити кисень тільки завтра. При тому невідомо у який саме час доби ця поставка відбудеться.

"На сьогоднішній день у лікарнях міста, які надають допомогу хворим на Ковід-19, склалася досить критична ситуація з киснем, якого вистачить лише на кілька годин", – заявив директор Чернігівської міської лікарні №2 Владислав Кухар.

Причина збою поставок

За словами лікаря, два українські заводи, які виробляють кисень, зупинились на профілактичний плановий ремонт.

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"Чому два заводи зупинились на профілактичний ремонт саме в розпал епідемії, коли це можна було зробити влітку, я не розумію. Але на сьогоднішній день ми маємо саме таку ситуацію, за якої контракти на поставку кисню у нас є, але компанія-постачальник не може їх виконати у тому обсязі, у якому нам потрібно і який передбачений відповідними договорами", - пояснив Кухар.

Як вирішують проблему

За словами генерального директора Чернігівської міської лікарні №2, проблему з нестачею кисню зараз вирішують за допомогою кисневої станції, а також кисневих концентраторів.

"До кожного пацієнта ми здійснюємо індивідуальний підхід та підбираємо оптимальний режим надання кисневої підтримки. Найбільш тяжкі пацієнти переведені на кисневі станції в обох лікарнях, тому все необхідне, що стосується надання медичної допомоги, ми робимо", – пояснює Кухар.

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Лікар наголошує – ця хвиля ковіду, у порівнянні з тією, що була на початку року, виявилась більш киснево залежною. Зараз втричі більше пацієнтів, які потребують кисневої підтримки, ніж було на початку року. Тому кисень потрібен в досить великих обсягах.

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