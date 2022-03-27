Спасают от голода: эвакуированным украинцам передали гуманитарную помощь

В Покровск отправили более 2700 продуктовых наборов / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

По состоянию на 27 марта сотни жителей восточных областей Украины получили гуманитарную помощь. Фонд Рината Ахметова отправляет продукты в Покровск.

Как сообщили в пресс-службе Фонда, уже удалось доставить сбежавшим из-под обстрелов более 2700 продуктовых наборов.

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Один из жителей Краматорского района Александр отметил, что на востоке страны сейчас очень тяжелая ситуация с едой. Люди фактически голодают и достать продукты сложно, поэтому они благодарны за оказанную поддержку.

Всего продуктовую помощь получат 200 тысяч украинцев, эвакуированных из "горячих точек".

Как оказывают гуманитарную помощь жителям Покровска: смотрите видео

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Помощь украинцам

Во время войны граждане Украины объединились ради общей победы над российскими оккупантами. Одним из важных фронтов остается гуманитарный, ведь из-за обстрелов захватчиков многие населенные пункты оказались на грани выживания.

Общественные организации, волонтеры и частный бизнес организуют доставку продуктов и товаров первой необходимости на восток страны, а также в Киев. Недавно дежурную партию продуктовых наборов получили территориальные центры социального обеспечения Соломенского района.

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В Киевской области, в частности в направлении Ирпеня и Гостомеля, продолжаются ожесточенные бои. Страдает логистика, поэтому Иванковская, Дымерская и Полесская общины столкнулись с гуманитарной катастрофой.

Накануне глава МинТОТ Ирина Верещук сообщила, что все 10 согласованных гуманитарных коридоров сработали, поэтому удалось эвакуировать более 5 тысяч человек. Раньше мы рассказывали, что Красный Крест Китая предоставит Украине гуманитарную помощь на 1,5 миллиона долларов.