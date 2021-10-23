Спроси у доктора: как восстановить организм после коронавируса или вакцинации

Что делать после прививки / Фото: Коллаж: Сегодня

Информация для тех, кто только вакцинировался, или собирается это сделать. Помните, что после прививки крайне важно соблюдать лайт-режим, и хотя бы неделю ограничивать физическую активность. И никаких спортзалов! Почему так важно замедлить ритм жизни после вакцинации? Вот что говорят медики.



Марина Гуляева – одна из ведущих врачей страны по реабилитации после инсульта и ковида. Объясняет: залог качественного восстановления организма в дозированной нагрузке. Это же правило работает и после вакцинации от коронавируса. После того как получили прививки – замедлить ритм жизни. Позаботьтесь прежде всего о сердце!

"Да, это может быть миокардит на фоне прививки. Да, он описан. У какого-то процента пациентов он возникает. Не у всех. Но кто эти пациенты, это чисто рандомно случается, мы не знаем. Но, беря во внимание то, что мы не можем сказать у кого, это разовьется, все же негласное правило есть. После того как вы сделали прививку все-таки надо поберечься от физических нагрузок. Хотя бы какое-то время, хотя бы первую неделю", – рассказала руководитель научно-организационного отдела Инсультного центра Марина Гуляева.

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Каждый 5-й, кому вкололи вакцину, может испытывать головную боль, усталость, а иногда и повышение температуры. Рекомендует убавить обороты, и не дай Бог, бежать марафон.

"Это тоже признак того, что иммунитет запустился, реакция на вирус есть и я не вижу смысла во время своего не очень хорошего самочувствия делать лишнюю нагрузку. Опять таки, какие-то непонятные побаливания за грудиной, которых никогда не было, это повод все-таки обратиться к врачу", – руководитель научно-организационного отдела Инсультного центра Марина Гуляева.

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На днях Марина Гуляева стала гостьей эфира "Спроси у доктора". Это проект Фонда Рината Ахметова, который почти год проводит онлайн-трансляции с медицинскими экспертами по лечению ковида.

Проект уже заинтересовал аудиторию более 19 млн на диджитал-площадках фонда. На этот раз зрители расспрашивали про постковидное состояние.

"Если вы не спите после ковида. И вы считаете, что это важно и есть признаки тревоги, признаки депрессии, это тоже повод обратиться к врачу. Потому что, если это затянется, эти бессонницы они вас вымотают окончательно", – добавляет врач.

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Тем, кто переболел или иммунизировался, советует носить маску. Потому что так можно обезопасить других.

"Снижается тут же вот эта социальная активность в плане защиты: "Я уже могу маску не носить!", "Я могу это не делать, сё не делать." И так далее. Это абсолютная ерунда. Все, кто даже привитые, тем более переболевшие могут быть носителями вируса и заразы вокруг себя людей", – говорит Марина Гуляева.

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