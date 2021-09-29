Спроси у доктора. Кто в группе риска и что лучше всего защищает от коронавируса

Ведущие доктора делятся опытом / Фото: Коллаж: Сегодня

Коронавирус стремительно "молодеет". Среди детей – ежедневно сотни новых случаев опасного заболевания. Врачи уже обнаружили так называемые группы риска. Кто в наибольшей опасности, узнал "Сегодня".

Скоро – очередное обострение пандемии – и к нему уже готовятся в столичной больнице. Количество маленьких больных, может значительно увеличиться уже через несколько недель.

"У врача может быть до двадцати пациентов в приемный день, то есть примерно четверть имеет ковид", – говорит врач-педиатр высшей категории Анна Горбань.

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Также осенью становится агрессивным вирус гриппа. Врачи успокаивают, одновременно двух эпидемий быть не может.

"Один вирус вытесняет в инфекционном процессе другой, но это касается массовых случаев, когда развивается одна эпидемия рядом с другой эпидемией", – добавляет Анна Горбань.

Но отдельные случаи, когда болеют и ковидом, и гриппом – фиксируют. Сочетание болезней – крайне опасное.

"Вдвое больше проблем, потому что одна потенцирует другую проблему. Человек имел гепатит А, имел ковид и имел грипп. Мы это проявляли тест-системами", – рассказывает врач.

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Обычно, маленькие пациенты преодолевают ковид без осложнений и значительно легче, чем взрослые и пожилые люди. Но в некоторых случаях существует опасность.

"Особенно осторожными нужно быть тем родителям, у которых дети имеют орфальные заболевания, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, пороки сердца, эссенциальные гипертонии", – говорит Анна Горбань.

Лучше всего от коронавируса защищает маска и чистые руки, говорит врач.

"Наши руки являются основным источником. Мы потерли нос, мы взялись за ручки – потерли нос. Основной путь передачи – это руки", – уверен доктор.

Анна Горбань – ведущая украинская педиатриня. Своим опытом делится с аудиторией интерактивного проекту Фонда Рината Ахметова "Спроси у доктора".

"Посмотреть все записи еженедельных онлайн-встреч с врачами можно на странице Фонда Рината Ахметова в Facebook, а также в YouTube. На сегодняшний день охваты на диджитал-площадках составляют более 16 миллионов", – говорит представитель Фонда Рината Ахметова Владимир Капустин.

Онлайн можно увидеть полную версию эфира. А это почти час крайне важной информации.

"Проект "Спроси у доктора" – это основное на сегодняшний день, что надо людям. Людям нужно услышать, понять. И мы говорим, услышанное это от кого доверяете", – говорит Анна Горбань.

Всего к проекту Фонда Рината Ахметова присоединились десятки ведущих медиков страны.

Чем опасен штамм "Дельта"?

"Дельта" быстрее передается. Мутации в шипообразном белке вируса сделали его более проникающим в клетки человека.

Например, в Великобритании среди непривитых "Дельта"-вариант уже доминирующий. В Public Health England оценили риски "Дельты" по сравнению с другими штаммами:

"Дельта" быстрее передается, чем "Альфа"-вариант (британский);

эффективность вакцины в подавлении симптомов после первой дозы снижена на 15-20%.

"Дельта"-вариант может быть на 30-100% более передаваемым, чем вариант "Альфа", заявил Нил Фергюсон, профессор кафедры математической биологии Имперского колледжа Лондона.

Ранее мы сообщали, в детдоме Луцка произошла вспышка COVID-19, госпитализированы дети.

Также напомним, четыре области Украины могут попасть в оранжевую зону карантина.