Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
💪 Усик - чемпион! ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚫 Скандальный закон про олигархов 👑 Фото участниц Мисс Украина-2021
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Коронавирус набирает обороты: за сутки выявили почти 10 тысяч новых случаев

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
29 сентября, 08:13
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
За последние сутки от COVID-19 удалось вылечить более трех тысяч украинцев
Коронавирус не отступает. Фото: коллаж "Сегодня"
Коронавирус не отступает. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине за последние сутки выявили 9666 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 3114 случаев больше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщает Минздрав.

Реклама

Всего инфекцию подтвердили у 2 411 622 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 217 жителей Украины (всего – 56 080). Вылечить удалось 2 251 352 инфицированных (3281– за последние сутки).

Читайте также:

Как сигареты влияют на больных COVID-19 – ответ ученых

Чем опасен штамм "Дельта"?

Реклама

"Дельта" быстрее передается. Мутации в шипообразном белке вируса сделали его более проникающим в клетки человека.

Например, в Великобритании среди непривитых "Дельта"-вариант уже доминирующий. В Public Health England оценили риски "Дельты" по сравнению с другими штаммами:

  • "Дельта" быстрее передается, чем "Альфа"-вариант (британский);

  • Реклама

    риск госпитализации выше;

  • эффективность вакцины в подавлении симптомов после первой дозы снижена на 15-20%.

"Дельта"-вариант может быть на 30-100% более передаваемым, чем вариант "Альфа", заявил Нил Фергюсон, профессор кафедры математической биологии Имперского колледжа Лондона.

Ранее мы сообщали, в детдоме Луцка произошла вспышка COVID-19, госпитализированы дети.

Также напомним, четыре области Украины могут попасть в оранжевую зону карантина.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.57

Евро (€)

31.03

Российский рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Украине
6552 случая за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять