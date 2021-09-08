Спроси у врача: эпидемиолог рассказала, когда начинает работать вакцина от ковида

Эпидемиолог Татьяна Чумаченко рассказала об эффекте вакцины от ковида. Фото Reuters/скриншот

Переболеть ковидом три раза в год возможно, предостерегают врачи. Настойчиво рекомендуют носить маски и после двух доз вакцин. От чего именно защищают прививки – рассказала заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета Татьяна Чумаченко новости "Сегодня".

Новые мутации коронавируса в мире регистрируют почти еженедельно. Спрогнозировать их распространение наука, к сожалению, пока не может. Эпидемиологи, говорит Татьяна Чумаченко, все чаще отмечают повторные случаи заражения ковидом. Украина – не исключение.

"Наблюдаются и повторные случаи заболевания, и люди даже третий раз болеют. Поэтому здесь очень важно, чтобы те люди, которые переболели, не надеялись на то, что у них иммунитет напряженный, а все-таки сделали прививку тоже. Когда идет постинфекционный, а затем поствакцинальный иммунитет, это, конечно, дает наибольшую защиту", – уверяет эпидемиолог.

Доступно о вакцинации профессор рассказывает в эфире "Спроси у доктора" Фонда Рината Ахметова. Трансляции заинтересовали уже миллионы зрителей. Самый популярный вопрос – как быстро вакцина сработает на защиту организма? Здесь есть нюансы.

"Полная защита, считается, наступает через две недели после второй дозы. Если организм в первый раз встречается с антигеном, в данном случае с вакциной, то иммунный ответ идет с первичного типа, и он будет длительно формироваться, месяц-полтора. Тогда человек будет частично защищен. Но не полностью. Получая вторую дозу, тут уже иммунитет быстрее работает", – отмечает Татьяна Чумаченко.

Больным сердечными болезнями, диабетом, тем, кто имеет хронические заболевания, специалист советует прививаться в первую очередь. Особенно возрастной категорий 50+. Той вакциной, которая в наличии в ближайшей к вам поликлинике. Противопоказания к вакцинации, конечно же, существуют. Например, аллергия на компоненты медпрепарата.

"Если речь идет о Pfizer или Moderna, то это аллергия на полиэтиленгликоль. Полиэтиленгликоль содержится во многих растворителях и в пищевых добавках используется", – объясняет медик.

Но прививка говорит эпидемиолог, не освободит от маски. Врач объясняет, почему данный аксессуар с нами надолго.