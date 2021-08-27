Когда украинцам разрешат снять маски – в Минздраве назвали сроки

Отмену масочного режима в Украине пока не планируют. Украинцы будут носить маски до завершения пандемии коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью BBC.
"Маски будут оставаться еще довольно долго. Возможно до последних дней преодоления пандемии в мире", – сказал он.
Кузин подчеркнул, что маски являются эффективным профилактическим средством от всей группы острых респираторных вирусных инфекций.
"Маски рекомендованы в закрытых помещениях и даже для вакцинированных людей. Это простой и эффективный механизм защиты. Зимой они защищают и от гриппа", – отметил он.
- Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал, когда в Украине ждать новую вспышку COVID-19.
- Кроме того, ВОЗ призвала пока не вакцинироваться третьей дозой от COVID-19. Вакцины от коронавируса не хватает развивающимся странам, которым досталось всего 20% доз.