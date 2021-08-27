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Когда украинцам разрешат снять маски – в Минздраве назвали сроки

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
27 августа, 12:05
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Маски являются эффективным профилактическим средством от всей группы вирусных инфекций
Украинцы будут носить маски до завершения пандемии COVID-19. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинцы будут носить маски до завершения пандемии COVID-19. Фото: коллаж "Сегодня"

Отмену масочного режима в Украине пока не планируют. Украинцы будут носить маски до завершения пандемии коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью BBC.

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"Маски будут оставаться еще довольно долго. Возможно до последних дней преодоления пандемии в мире", – сказал он.

Кузин подчеркнул, что маски являются эффективным профилактическим средством от всей группы острых респираторных вирусных инфекций.

"Маски рекомендованы в закрытых помещениях и даже для вакцинированных людей. Это простой и эффективный механизм защиты. Зимой они защищают и от гриппа", – отметил он.

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