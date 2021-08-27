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Коли українцям дозволять зняти маски – в МОЗ назвали терміни

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
27 серпня, 12:05
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Маски є ефективним профілактичним засобом від всієї групи вірусних інфекцій
Українці будуть носити маски до завершення пандемії COVID-19. Фото: колаж "Сьогодні"
Українці будуть носити маски до завершення пандемії COVID-19. Фото: колаж "Сьогодні"

Скасування масочного режиму в Україні поки не планують. Українці будуть носити маски до завершення пандемії коронавирусу. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю BBC.

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"Маски залишатимуться ще досить довго. Можливо до останніх днів подолання пандемії в світі", – сказав він.

Кузін підкреслив, що маски є ефективним профілактичним засобом від всієї групи гострих респіраторних вірусних інфекцій.

"Маски рекомендовані в закритих приміщеннях і навіть для вакцинованих людей. Це простий і ефективний механізм захисту. Взимку вони захищають і від грипу", – зазначив він.

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