Сразу в больницу! Минздрав дополнил стандарт госпитализации COVID-больных

Пожилых людей со средней тяжестью COVID-19 сразу будут госпитализировать/Коллаж: Сегодня

Министерство здравоохранения Украины дополнило стандарт госпитализации пациентов с COVID-19. Теперь, если у человека, которому более 60 лет, болезнь протекает в средней тяжести, то он подлежит стационарному лечению.

Соответствующий приказ появился на сайте Минздрава.

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Изменения в стандарт лечения

Новым приказом вносятся изменения в стандарт стационарного лечения пациентов с COVID-19. В перечень оснований для госпитализации добавили пункт, согласно которому необходимо госпитализировать пациентов старше 60 лет со средней тяжестью течения болезни.

Раньше стандарта не было

Стандарта относительно возраста пациента для госпитализации раньше не было. Пациентов со средней тяжестью течения госпитализировали только при наличии признаков пневмонии и/или дыхательной недостаточности — увеличение частоты дыхательных движений выше нормы, кровохарканье, сатурация ≤ 93%.

Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 16 ноября, в Украине зафиксировали 18 668 новых подтвержденных больных COVID-19. Среди них 1312 детей и 403 медработника.

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Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 4468 человек;

летальных исходов – 769;

выздоровели – 20 211 человек.

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