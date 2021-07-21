Миллиард долларов и транзит газа: что США и Германия обещают Украине после договора по "Северному-потоку-2"

США и Германия решительно поддерживают суверенитет, территориальную целостность, независимость Украины и ее европейский путь. И едины в том, что возлагают на Россию ответственность за агрессию и деструктивные действия, налагая санкции и другие инструменты. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран после достигнутых договоренностей по "Северному потоку-2".

В опубликованном заявлении многократно подчеркивается необходимость принять меры против российской агрессии и деструктивных действий России в Украине и за ее пределами.

Релиз озаглавили "Совместное заявление Соединенных Штатов и Германии в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей". Важные цитаты:

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"Германия активизирует свои усилия в рамках нормандского формата, чтобы обеспечить выполнение Минских соглашений".

"Если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины, Германия будет действовать на национальном уровне и призывать Европейский Союз к принятию эффективных мер, включая санкции… Это обязательство направлено на то, чтобы Россия не использовала трубопровод, в том числе "Северный поток-2", для достижения агрессивных политических целей".

"Мы поддерживаем энергетическую безопасность Украины, а также Центральной и Восточной Европы".

"Северный поток-2" будет придерживаться как формулировки, так и духа Третьего пакета для внутреннего рынка, чтобы обеспечить разделение и доступ к третьим сторонам".

"США и Германия соглашаются, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит газа через Украину после 2024 года. В соответствии с этой точкой зрения Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы позволить Украине продлить соглашение о транзите газа с Россией на срок до десяти лет и назначить для этой цели специального представителя. Переговоры должны начаться как можно скорее, но не позднее 1 сентября".

"В рамках климатического и энергетического партнерства между США и Германией, мы решили сделать энергетический переход в центре внимания развивающихся стран. Мы также сосредоточимся на поддержке Украины и других стран Центральной и Восточной Европы".

"Германия обязуется создать и управлять Зеленым фондом для Украины, который будет способствовать энергетическому переходу, энергоэффективности и энергетической безопасности в Украине. Германия и США будут стремиться поощрять и поддерживать инвестиции в Зеленый фонд для Украины на сумму не менее 1 миллиарда долларов США, в том числе от третьих сторон, таких как частный сектор. Германия первоначально добавит в фонд не менее 175 миллионов долларов в качестве гранта и будет работать над увеличением своих взносов в ближайшие финансовые годы".

"Германия продолжит продвигать двусторонние энергетические проекты с Украиной, особенно в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, а также поддержку поэтапного отказа от угля, что также включает назначение специального посланника со специально выделенными фондами 70 миллионов долларов США. Германия также готова запустить пакет мер устойчивости для Украины, который поддержит энергетическую безопасность Украины".

"Это включает в себя усилия по обеспечению и увеличению возможностей для возврата газа в Украину с целью полной защиты Украины от потенциальных будущих попыток России сократить поставки газа в страну. Это также включает техническую помощь для интеграции Украины в европейскую электросеть".

Напомним, ранее Украина направила ноты Еврокомиссии и Германии из-за "Северного потока – 2", который, по заявлению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, "угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС".

Также Меркель позвонила Путину по поводу "Северного потока-2", Украины и других двусторонних вопросов.