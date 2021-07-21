Версія українською
$ 27,22
32,03

Миллиард долларов и транзит газа: что США и Германия обещают Украине после договора по "Северному-потоку-2"

21 июля, 23:17

Сергей Пономаренко

Опубликовано совместное заявление двух стран, в котором выражается решительная поддержка Украины

США и Германия решительно поддерживают суверенитет, территориальную целостность, независимость Украины и ее европейский путь. И едины в том, что возлагают на Россию ответственность за агрессию и деструктивные действия, налагая санкции и другие инструменты. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран после достигнутых договоренностей по "Северному потоку-2".

В опубликованном заявлении многократно подчеркивается необходимость принять меры против российской агрессии и деструктивных действий России в Украине и за ее пределами.

Релиз озаглавили "Совместное заявление Соединенных Штатов и Германии в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей". Важные цитаты:

Реклама

Напомним, ранее Украина направила ноты Еврокомиссии и Германии из-за "Северного потока – 2", который, по заявлению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, "угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС".

Также Меркель позвонила Путину по поводу "Северного потока-2", Украины и других двусторонних вопросов.

Новости на эту же тему:
Украина Ангела Меркель Джо Байден Северный поток 2

Реклама