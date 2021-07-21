Мільярд доларів і транзит газу: що США і Німеччина обіцяють Україні після договору по "Північному-потоку-2"

США та Німеччина рішуче підтримують суверенітет, територіальну цілісність, незалежність України і її європейський шлях. І єдині в тому, що покладають на Росію відповідальність за агресію і деструктивні дії, накладаючи санкції та інші інструменти. Про це йдеться в спільній заяві двох країн після досягнутих домовленостей по "Північному потоку-2".

В опублікованій заяві багаторазово підкреслюється необхідність вжити заходів проти російської агресії і деструктивних дій Росії в Україні і за її межами.

Реліз озаглавили "Спільна заява Сполучених Штатів і Німеччини на підтримку України, європейської енергетичної безпеки і наших кліматичних цілей". Важливі цитати :

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"Німеччина активізує свої зусилля в рамках нормандського формату, щоб забезпечити виконання Мінських угод".

"Якщо Росія спробує використовувати енергію в якості зброї або зробить подальші агресивні дії проти України, Німеччина буде діяти на національному рівні і закликати Європейський Союз до прийняття ефективних заходів, включаючи санкції... Це зобов'язання направлено на те, щоб Росія не використала трубопровід, в тому числі "Північний потік-2", для досягнення агресивних політичних цілей".

"Ми підтримуємо енергетичну безпеку України, а також Центральної та Східної Європи".

"Північний потік-2" буде дотримуватися як формулювання, так і духу Третього пакета для внутрішнього ринку, щоб забезпечити поділ і доступ третіх сторін".

"США і Німеччина погоджуються, що в інтересах України і Європи продовжити транзит газу через Україну після 2024 року. Відповідно до цієї точкою зору Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб дозволити Україні продовжити угоду про транзит газу з Росією на строк до десяти років і призначити для цієї мети спеціального представника. Переговори повинні розпочатися якомога швидше, але не пізніше 1 вересня".

"В рамках кліматичного і енергетичного партнерства між США та Німеччиною, ми вирішили зробити енергетичний перехід в центрі уваги країн, що розвиваються. Ми також зосередимося на підтримці України і інших країн Центральної та Східної Європи".

"Німеччина зобов'язується створити і управляти Зеленим фондом для України, який сприятиме енергетичному переходу, енергоефективності та енергетичній безпеці в Україні. Німеччина і США будуть прагнути заохочувати і підтримувати інвестиції в Зелений фонд для України на суму не менше 1 мільярда доларів США, в тому числі від третіх сторін, таких як приватний сектор. Німеччина спочатку додасть до фонду не менше 175 мільйонів доларів в якості гранту і буде працювати над збільшенням своїх внесків в найближчі фінансові роки".

"Німеччина продовжить просувати двосторонні енергетичні проекти з Україною, особливо в галузі поновлюваних джерел енергії та енергоефективності, а також підтримку поетапної відмови від вугілля, що також включає призначення спеціального посланника із спеціально виділеними фондами 70 мільйонів доларів США. Німеччина також готова запустити пакет заходів стійкості для України, який підтримає енергетичну безпеку України".

"Це включає в себе зусилля по забезпеченню і підвищенню можливостей для повернення газу в Україну з метою повного захисту України від потенційних майбутніх спроб Росії скоротити поставки газу в країну. Це також включає технічну допомогу для інтеграції України в європейську електромережу".

Нагадаємо, раніше Україна направила ноти Єврокомісії та Німеччині через "Північний потік-2", який, за заявою глави МЗС України Дмитра Кулеби, "загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного союзу ЄС".

Також Меркель зателефонувала Путіну стосовно "Північного потоку-2", України та інших двосторонніх питань.