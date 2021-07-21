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Мільярд доларів і транзит газу: що США і Німеччина обіцяють Україні після договору по "Північному-потоку-2"

21 липня, 23:17

Сергій Пономаренко

Опубліковано спільну заяву двох країн, в якій висловлюється рішуча підтримка України

США та Німеччина рішуче підтримують суверенітет, територіальну цілісність, незалежність України і її європейський шлях. І єдині в тому, що покладають на Росію відповідальність за агресію і деструктивні дії, накладаючи санкції та інші інструменти. Про це йдеться в спільній заяві двох країн після досягнутих домовленостей по "Північному потоку-2".

В опублікованій заяві багаторазово підкреслюється необхідність вжити заходів проти російської агресії і деструктивних дій Росії в Україні і за її межами.

Реліз озаглавили "Спільна заява Сполучених Штатів і Німеччини на підтримку України, європейської енергетичної безпеки і наших кліматичних цілей". Важливі цитати :

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Нагадаємо, раніше Україна направила ноти Єврокомісії та Німеччині через "Північний потік-2", який, за заявою глави МЗС України Дмитра Кулеби, "загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного союзу ЄС".

Також Меркель зателефонувала Путіну стосовно "Північного потоку-2", України та інших двосторонніх питань.

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