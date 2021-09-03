Итог визита: США усилят свое давление по урегулированию конфликта на Донбассе

Ольга Стефанишина считает, что США усилят свое участие в урегулировании конфликта на Донбассе / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Еще одним итогом визита президента Украины Владимира Зеленского в США станет усиление роли Америки в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма.

Так считает вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, о чем она заявили во время эфира программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Я не могу раскрывать детали предложений. Но я могу подтвердить, что США видят свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма. Мы надеемся, что уже в ближайшие месяцы состоятся ряд визитов, будет дискуссия на уровне министров иностранных дел, советников по вопросам безопасности", – заявила Стефанишина.

По словам вице-премьер-министра, сегодня Штаты понимают свою роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма, а также будут участвовать в обсуждении этих вопросов не только в нормандском формате, но и в более широких форматах.

"США уже материализуют свое видение их роли в урегулировании конфликта, но с сегодняшнего дня будут обсуждаться не только в нормандском формате, но и в более широком формате, включая Соединенные Штаты", – отметила политик.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе официального визита в Соединенные Штаты также встретился с гендиректором американской компании Apple Тимом Куком.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поделился своими впечатлениями от разговора с американским коллегой Джо Байденом.

В ходе визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон министры обороны Украины и Соединенных Штатов подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.