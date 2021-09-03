Підсумок візиту: США посилять свій тиск з врегулювання конфлікту на Донбасі

Ольга Стефанишина вважає, що США посилять свою участь у врегулюванні конфлікту на Донбасі / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

Ще одним підсумком візиту президента України Володимира Зеленського в США стане посилення ролі Америки у врегулюванні конфлікту на Донбасі і поверненні Криму.

Так вважає віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина, про що вона заявила під час ефіру програми " Свобода слова Савіка Шустера".

"Я не можу розкривати деталі пропозицій. Але я можу підтвердити, що США бачать свою ключову роль в урегулюванні конфлікту на Донбасі та поверненні Криму. Ми сподіваємося, що вже найближчі місяці відбудуться низка візитів, буде дискусія на рівні міністрів закордонних справ, радників з безпекових питань", – заявила Стефанишина.

За словами віце-прем'єр-міністра, сьогодні Штати розуміють свою роль у врегулюванні конфлікту на Донбасі і повернення Криму, а також братимуть участь в обговоренні цих питань не тільки в нормандському форматі, але і в більш широких форматах.

"США вже матеріалізують своє бачення їхньої ролі в урегулюванні конфлікту, але з сьогоднішнього дня будуть обговорюватися не лише у нормандському форматі, але і в більш ширшому форматі, включаючи Сполучені Штати", – зазначила політик.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в ході офіційного візиту до Сполучених Штатів також зустрівся з гендиректором американської компанії Apple Тімом Куком.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський поділився своїми враженнями від розмови з американським колегою Джо Байденом.

В ході візиту президента Володимира Зеленського в Вашингтон міністри оборони України і Сполучених Штатів підписали Угода про стратегічні засади оборонного партнерства .