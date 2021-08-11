Студентов и школьников снова ждет "дистанционка"? Шкарлет назвал главное условие

В Украине введут дистанционное обучение в школах и университетах в том случае, если будет менее 80% вакцинированных педагогического или научно-педагогического коллектива. Все остальное зависит от ситуации в регионе и соблюдения правил карантина.

Об этом эксклюзивно рассказал "Сегодня" министр образования Сергей Шкарлет.

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Шкарлет объяснил, что есть педсовет заведений, который считает вакцинированных педагогов. И есть постановление, в котором указано, в каком случае дети и студенты смогут учиться офлайн.

По словам министра, в стране вакцинированы 35-37% работников из сферы образования.

"Безусловно, есть Киевская область – это 90% провакцинированных. Житомирская, например, – примерно 60%. В Волынской – меньше 10%. Мы выступаем активно в отношении пользы вакцинации и преимуществ вакцинации", – сказал он.

При этом Шкарлет подчеркнул, что никакого принудительной вакцинации не будет, как и потери работы в случае отказа от прививки.

"Университеты – проще. Студенты – это совершеннолетние люди. Поэтому вакцинация студентов и преподавателей университетов намного лучше продвигается", – добавил министр.

Чем отличается "дистанционка" от обычной учебы?

В Минобразовании обратили внимание на такие отличия:

содержание образования и количество часов не сокращается, но уроки не нужно проводить по прежнему графику;

учителя обязательно уделяют внимание упражнениям для глаз и осанки учеников;

уроки проводят с помощью онлайн-платформ Skype, Zoom или других;

текущее и тематическое оценивание результатов обучения проводится дистанционно.

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