Студентів і школярів знову чекає "дистанційка"? Шкарлет назвав головну умову

В Україні введуть дистанційне навчання у школах і університетах у тому випадку, якщо буде менше 80% вакцинованих педагогічного або науково-педагогічного колективу. Усе інше залежить від ситуації у регіоні і дотримання правил карантину.

Про це ексклюзивно розповів "Сьогодні" міністр освіти Сергій Шкарлет.

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Шкарлет пояснив, що є педрада закладів, яка рахує вакцинованих педагогів. І є постанова, у якій зазначено, в якому випадку діти і студенти зможуть навчатися офлайн.

За словами міністра, у країні вакциновано 35-37% працівників зі сфери освіти.

"Безумовно, є Київська область – це 90% провакцинованих. Житомирська, наприклад, – приблизно 60%. У Волинській – менше 10%. Ми виступаємо активно стосовно користі вакцинації і переваг вакцинації", – сказав він.

При цьому Шкарлет підкреслив, що жодної примусової вакцинації не буде, як і втрати роботи в разі відмови від щеплення.

"Університети – простіше. Студенти – це повнолітні люди. Тому вакцинація студентів і викладачів університетів набагато краще просувається", – додав міністр.

Чим відрізняється "дистанційка" від звичайного навчання?

У Міносвіти звернули увагу на такі відмінності:

зміст освіти і кількість годин не скорочується, але уроки не потрібно проводити за колишнім графіком;

вчителі обов'язково приділяють увагу вправам для очей і постави учнів;

уроки проводять за допомогою онлайн-платформ Skype, Zoom або інших;

поточне і тематичне оцінювання результатів навчання проводиться дистанційно.

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