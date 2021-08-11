Студентів і школярів знову чекає "дистанційка"? Шкарлет назвав головну умову

В Україні введуть дистанційне навчання у школах і університетах у тому випадку, якщо буде менше 80% вакцинованих педагогічного або науково-педагогічного колективу. Усе інше залежить від ситуації у регіоні і дотримання правил карантину.
Про це ексклюзивно розповів "Сьогодні" міністр освіти Сергій Шкарлет.
Карантин в Україні буде продовжено
Шкарлет пояснив, що є педрада закладів, яка рахує вакцинованих педагогів. І є постанова, у якій зазначено, в якому випадку діти і студенти зможуть навчатися офлайн.
За словами міністра, у країні вакциновано 35-37% працівників зі сфери освіти.
"Безумовно, є Київська область – це 90% провакцинованих. Житомирська, наприклад, – приблизно 60%. У Волинській – менше 10%. Ми виступаємо активно стосовно користі вакцинації і переваг вакцинації", – сказав він.
При цьому Шкарлет підкреслив, що жодної примусової вакцинації не буде, як і втрати роботи в разі відмови від щеплення.
"Університети – простіше. Студенти – це повнолітні люди. Тому вакцинація студентів і викладачів університетів набагато краще просувається", – додав міністр.
Чим відрізняється "дистанційка" від звичайного навчання?
У Міносвіти звернули увагу на такі відмінності:
- зміст освіти і кількість годин не скорочується, але уроки не потрібно проводити за колишнім графіком;
- вчителі обов'язково приділяють увагу вправам для очей і постави учнів;
- уроки проводять за допомогою онлайн-платформ Skype, Zoom або інших;
- поточне і тематичне оцінювання результатів навчання проводиться дистанційно.
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