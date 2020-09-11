Отставание и комплексы: как дистанционное обучение влияет на детей

Учебный год только начался, а по всей Украине школы одна за одной закрываются на новый карантин. Чтобы весь класс или даже школа перешли на дистанционное обучение достаточно одного заболевшего. И чем дальше, тем больше учебных заведений уйдут в онлайн. Сейчас Украина на третьем месте по числу новых заболевших COVID-19 в Европе

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Дистанционное обучение – это единственный выход, чтобы не подвергать опасности детей и учителей. Но такая форма обучения негативно сказывается на социализации детей и успеваемости, считают специалисты.

Сайт "Сегодня" узнал, как дистанционное обучение влияет на социализацию детей и способность учиться.

Меньше живого общение и больше гаджетов

Для детей общение с другими людьми – важный способ собственного развития, рассказывает психолог центра "Нейрофлекс" Виталина Устенко. Особенно это касается подростков, когда общение со сверстниками и взрослыми выходит на первый план.

"Благодаря, казалось бы, бессмысленным разговорам или прогулками по парку, подростки формируют образ собственного "Я", определяют жизненные приоритеты, находят цели и строят картину мира", – отмечает Виталина Устенко.

Но, что будет с ребенком если его изолировать? Общение через онлайн-платформы не может заменить живое общение. Коммуникация становится натянутой, если у подростка нет возможности открыто поговорить с друзьями.

"Таким образом онлайн-общение существенно снижает чувство безопасности и приватности, поскольку разговор могут подслушать или прервать", – отмечает психолог.

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Хуже будет, если дистанционное обучение затянется надолго и не будет чередоваться с "живым". Ребенок просто не сможет развиваться, говорит Елена Гончарова, бывший педагог, а ныне руководитель по коммуникациям. Это связано с тем, что во время онлайн-урока сложно построить обсуждение в классе, меньше возможности задавать вопросы, а формат ограничивает мышление, способность анализировать.

Фото: REUTERS/Zorana Jevtic

Во время дистанционного обучения ребенок видит только картинку с экрана и слышит звук, – не включается много других социальных элементов, отмечает Спартак Суббота, психиатр и научный директор Института когнитивного моделирования.

"Школьникам необходимо взаимодействовать с учителем и сверстниками непосредственно. То есть, школа – это место, где человек учится учиться, а не просто получает образование, ведь образование получают после школы. В таком случае дистанционное обучение сложнее. Однако, это значительно лучше, чем подвергать себя и окружающих опасности. Сейчас надо принять условия и научиться жить в новых реалиях. Так будет длиться еще какое-то время, однако дети очень быстро пройдут ресоциализацию и адаптируются к нормальному процессу обучения. То есть, это не будет какой-то проблемой и вернется на свои круги без серьезных последствий", – резюмирует Спартак Суббота.

От отставания в учебе до комплексов

Эффективность онлайн-обучения точно не будет такой же, как в школе, уверена Виктория Родинкова, мама двух детей и профессор Винницкого национального университета.

"Наблюдая за обычным общением детей, не могу не признать, что и без карантина много общения современных детей проходит онлайн. Даже тех, которые вышли на улицу на совместную прогулку и сели на одной скамейке рядом и играют между собой в онлайн-игру. Другой вопрос, что эффективность самого обучение не будет точно такой же, как в школе. От более старших школьников еще можно добиться высокого результата. От младших, где учителю постоянно нужно зрительное подкрепление и применения различных механизмов побуждения к работе над задачей, это будет сложнее", – говорит Виктория Родинкова.

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Дистанционное обучение и вправду будет менее эффективным, отмечает психиатр Спартак Суббота. Мозг воспринимает и связывает определенное место с определенной задачей. Например, чтобы хорошо спать необходимо пользоваться кроватью только для сна. На кухне – только кушать, а не нести еду в кровать.

"Точно так же и с образованием: должно быть место, где люди учаться. Школьнику очень сложно воспринимать свою комнату как место для обучения. Поэтому процесс обучения будет ухудшаться, а информация хуже восприниматься", – отмечает Спартак Суббота.

/ Фото: Reuters

Кроме этого у детей могут появляться комплексы, говорит Виталина Устенко. Дистанционное обучение обострит проблему с материальным положением семей – у кого-то может не быть интернета или необходимых гаджетов, что будет отображаться на результатах обучения.

"Ребенок, который не получает качественной квалифицированного и непрерывного образования, имеет меньше шансов на успех в сфере образования и работы в юном и зрелом возрасте. Поэтому отсутствие доступа к интернету и необходимых гаджетов могут вызвать у детей и подростков зависть, а затем – комплекс неполноценности, недовольство собой, своей семьей", – замечает психолог.

Что могут сделать учителя и родители

Родителям и учителям остается только приспособиться к новой формальности, считает Спартак Суббота. Учителя на сколько могут, на столько и выкладываются, преподавая дистанционно. Для учителей уже есть курсы, которые помогают научится преподносить информацию дистанционно, поскольку учить "вживую" и через онлайн-платформы – вещи абсолютно разные.

"Родители могут только поддерживать ребенка, поскольку психологически давить – это плохой вариант, школьнику и так сложно усваивать информацию. Большинство детей не получают информацию образовательного характера через компьютер, как правило, компьютер ассоциируется с досугом, а не с обучающим или рабочим процессом", – отмечает Спартак Суббота.

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Чтобы технически обеспечить детей, у которых нет компьютера или интернета – должны позаботиться громады или государство.

Без психологической поддержки во время карантина ученикам, их родителям и учителям не обойтись, считает Виталина Устенко.

"Каждая из перечисленных групп сталкивается со своими проблемами и сложностями на самоизоляции. Главной опасностью для межличностных отношений является удаленность и страх общения для избежания заражения. Страх заболеть может переноситься на страх общения с другими в целом. Именно поэтому важным является создание групп, которые безопасны для общения, самовыражения и взаимоподдержки. Они могут проводиться и в онлайн-формате, но при модерацией квалифицированного психолога", – отмечает Виталина Устенко.

Напомним, в Киевской области 14 школ перевели на удаленную работу из-за того, что школьники и учителя заболели коронавирусом.

Приспособлена ли украинская школьная программа к дистанционному образованию смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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