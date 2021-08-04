Суд над Чаусом закончился – он будет сидеть под домашним арестом

Экс-судья будет сидеть дома с электронным браслетом на ноге до 18 августа

Суд над Чаусом закончился. Коллаж "Сегодня"

В Высшем антикоррупционном суде Украины избрали меру пресечения бывшему судье Днепровского районного суда Киева Николаю Чаусу – он проведет под домашним арестом две недели, до 18 августа.

Об этом сообщает журналист "Сегодня" со ссылкой на прокурора.

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Всего суд над Чаусом длится около восьми часов. Начали рассмотрение дела еще в 14:27.

Кратко о ситуации с Чаусом

9 августа 2016 года детективы НАБУ поймали судью Чауса на взятке в 150 тыс. долларов за вынесение приговора в интересах подсудимых. Спустя месяц он покинул территорию Украины, его объявили в розыск. Позже Чауса задержали по запросу Украины в Молдове.

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5 апреля 2021 года министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил о похищении Чауса. А 30 июля он неожиданно нашелся в Винницкой области. Его задержали полицейские, но на место приехали СБУ и перехватили Чауса. Также за ним "охотились" работники НАБУ – у них Чаус числится в розыске.

Напомним, 1 августа адвокат судьи Николая Чауса Ростислав Кравец узнал, где находится его подзащитный, и заявил, что он получает медицинскую помощь, поскольку состояние его здоровья неудовлетворительное.

В Офисе генерального прокурора заявили, что экс-судья Днепровского суда Киева Николай Чаус является и подозреваемым, и потерпевшим в разных уголовных производствах, но разные статусы не являются взаимоисключающими и не могут влиять на ход расследования этих дел.