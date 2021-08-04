Суд над Чаусом завершився – він сидітиме під домашнім арештом

У Вищому антикорупційному суді України оголосили запобіжний захід екс-судді Миколі Чаусу – він проведе під домашнім арештом два тижні, до 18 серпня

Суд над Чаусом закінчився. Колаж "Сьогодні"

У Вищому антикорупційному суді України обрали запобіжний захід колишньому судді Дніпровського районного суду Києва Миколі Чаусу – він проведе під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом два тижні, до 18 серпня.

Про це повідомляє журналіст "Сьогодні" з посиланням на прокурора.

Весь цей час екс-суддя перебуватиме під охороною Служби безпеки України.

Перед 18 серпня очікується ще одне судове засідання, на якому Миколі Чаусу повинні будуть обрати подальший запобіжний захід.

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Прокурор у кримінальному провадженні, начальник відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Василь Киричук розповів, що Микола Чаус під час засідання вів себе спокійно, не проявляючи зайвих емоцій.

Прокурор відмовився повідомити деталі свідчень екс-судді про час, який він після викрадення перебував в Україні, пославшись на таємницю слідства.

Водночас Киричук підтвердив, що хабар, в якому звинувачується Микола Чаус, дійсно виявили в скляних банках: одна з них була захована на території ділянки судді, інша – в його машині.

За словами прокурора, адвокати напирають на те, що їхнього підзахисного спровокували на цей злочин.

Засідання з обрання запобіжного заходу Миколі Чаусу Фото: Ігор Серов / Фото: Сьогодні Реклама

У свою чергу адвокат колишнього судді Ростислав Кравець повідомив, що його підзахисний загалом задоволений рішенням суду.

Він також заявив, що у його викраденні "замішані всі органи правопорядку, навіть сусідніх країн", саме тому його охороняє СБУ.

Крім того, як Чаус повідомив адвокату, його в Україні тримали в якомусь місці, де "знахотдяться практично всі правоохоронні органи України" та катували. Судді при цьому говорили, що за нього хочуть викуп. Зараз ведеться розслідування цих обставин.

Загалом суд над Чаусом 4 серпня тривав близько восьми годин. Почали розгляд справи ще о 14:27.

Коротко про ситуацію з Чаусом

9 серпня 2016 року детективи НАБУ спіймали суддю Чауса на хабарі в 150 тис. доларів за винесення вироку в інтересах підсудних. Через місяць він залишив територію України, його оголосили в розшук. Пізніше Чауса затримали за запитом України в Молдові.

5 квітня 2021 року міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войко заявив про викрадення Чауса. А 30 липня він несподівано знайшовся у Вінницькій області. Його затримали поліцейські, але на місце приїхали СБУ і перехопили Чауса. Також за ним "полювали" працівники НАБУ – у них Чаус значився у розшуку.

Нагадаємо, 1 серпня адвокат судді Миколи Чауса Ростислав Кравець дізнався, де знаходиться його підзахисний, і заявив, що він отримує медичну допомогу, оскільки стан його здоров'я незадовільний.

В Офісі генерального прокурора заявили, що екс-суддя Дніпровського суду Києва Микола Чаус є і підозрюваним, і потерпілим у різних кримінальних провадженнях, але різні статуси не є взаємовиключними і не можуть впливати на перебіг розслідування цих справ.