Суд над Порошенко и "дистанционка" в школах — главные новости за ночь

Избрание меры пресечения Порошенко перенесли, а в двух областях Украины вынуждены ввести дистанционное обучение в школах/Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Печерский суд перенес решение по делу Порошенко

Печерский районный суд Киева 17 января не смог выбрать меру пресечения для пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, который подозревается в государственной измене в "угольном деле". Вынесение решения по делу Порошенко перенесли на 19 января 14:00.

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Порошенко не избрали меру пресечения/Коллаж: "Сегодня"

В Украине сократят список профессий с обязательным воинским учетом для женщин

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Министерство обороны сократить перечень профессий с обязательным воинским учетом для женщин. Он считает недостаточно обоснованным и слишком широким новый список специальностей и профессий, согласно которым женщин берут на воинский учет.

Зеленский призвал Минобороны сократить перечень профессий с обязательным военным учетом/Коллаж: "Сегодня"

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Санкций не будет? США и ЕС отказались от самого жесткого наказания для Путина

Вариант отключения России от международной платежной системы SWIFT, если произойдет полномасштабное вторжение России в Украину, больше не рассматривается США и Европейским Союзом.

Отключение России от SWIFT является очень деликатным вопросом/Коллаж: "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

В двух городах Украины школы перевели на "дистанционку" из-за частых угроз "минирования"

В Николаеве и Черкассах местные власти приняли решение перевести учащихся некоторых школ на дистанционное обучение. Это связано из-за постоянных угроз "минирования" учебных заведений.

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