Суд над Порошенком та "дистанційка" у школах — головні новини за ніч

Обрання запобіжного заходу Порошенку перенесли, а у двох областях України вимушені ввести дистанційне навчання в школах/Колаж: "Сьогодні"
Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
Печерський суд переніс рішення у справі Порошенка
Печерський районний суд Києва 17 січня не зміг обрати запобіжний захід для п'ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка, який підозрюється у державній зраді у "вугільній справі". Винесення рішення у справі Порошенка було перенесено на 19 січня 14:00.
В Україні скоротять перелік професій з обовʼязковим військовим обліком для жінок
Президент України Володимир Зеленський закликав Міністерство оборони скоротити перелік професій з обов'язковим військовим обліком для жінок. Він вважає недостатньо обґрунтованим і надто широким новий список спеціальностей та професій, за якими жінок беруть на військовий облік.
Санкцій не буде? США та ЄС відмовилися від найжорсткішого покарання для Путіна
Варіант відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, якщо відбудеться повномасштабне вторгнення Росії в Україну, більше не розглядається США та Європейським Союзом.
У двох містах України школи перевели на "дистанційку" через часті загрози "мінування"
У Миколаєві та Черкасах місцева влада прийняла рішення перевести учнів деяких шкіл на дистанційне навчання. Це пов'язано через постійні загрози "мінування" навчальних закладів.