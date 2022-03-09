Судьба НАТО после войны: версия дипломата Чалого

Война в Украине заставит сделать вывод об эффективности НАТО / Коллаж "Сегодня"

Североатлантический Альянс обречен на прямую войну с Россией. Москва в конечном итоге пойдет на провокацию.

Об этом рассказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24".

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Прогноз

"Большая вероятность того, что Россия спровоцирует столкновение с НАТО. Это не будет на земле, это может произойти в воздушном пространстве. Ну, например, Россия собьет 2-3 натовских самолета. И как отреагирует НАТО на прямое столкновение — я не знаю. И вот в этот момент есть большая вероятность, что после украинско-российской войны НАТО развалится. Если, конечно, не сделает выводы буквально сейчас. Кто же в будущем для Европы прогарантирует безопасность? Не будет гаранта никакого — ООН не может, НАТО тоже", — сделал заключение Чалый.

По мнению дипломата, внутри НАТО уже есть недовольство действиями Альянса. Мол, и Путин играет "в картинку", и НАТО играет "в картинку".

"Если НАТО решится вступить в открытую войну сейчас, НАТО будет иметь поддержку Украины. Если они будут оттягивать, то на момент столкновения они не найдут в своих странам таких же мотивированных народов. Опросы показывают, что наиболее готовые к войне это украинцы", — считает Чалый.

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Обстановка