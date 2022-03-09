Доля НАТО після війни: версія дипломата Чалого

Війна в Україні змусить зробити висновок щодо ефективності НАТО / Колаж "Сьогодні"
Північноатлантичний Альянс приречений на пряму війну із Росією. Москва зрештою піде на провокацію.
Про це розповів колишній посол України у США Валерій Чалий у ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна 24" .
Прогноз
"Велика ймовірність того, що Росія спровокує зіткнення з НАТО. Це не буде на землі, це може статися в повітряному просторі. Ну, наприклад, Росія зіб'є 2-3 натовські літаки. І як відреагує НАТО на пряме зіткнення – я не знаю. І ось у цей момент є велика можливість того, що після українсько-російської війни НАТО розвалиться. Якщо, звісно, не зробить висновків буквально зараз. Хто у майбутньому для Європи буде гарантувати безпеку? Не буде гаранта жодного – ООН не може, НАТО також", — зробив висновок Чалий.
На думку дипломата, всередині НАТО вже є незадоволення діями Альянсу. Мовляв, і Путін грає "у картинку", і НАТО грає "у картинку".
"Якщо НАТО наважиться вступити у відкриту війну зараз, НАТО матиме підтримку України. Якщо вони будуть відтягувати, то на момент зіткнення вони не знайдуть у своїх країнах таких мотивованих народів. Опитування показують, що найбільш готові до війни українці", — вважає Чалий.
Обстановка
- Поки що критика на адресу НАТО звучить насамперед із Києва. Це пов'язано з небажанням Альянсу вводити над Україною режим "закрите небо", що вимагали вже майже всі регіони нашої країни.
- Секретар РНБО Олексій Данилов звернувся до НАТО з проханням про передачу бойової авіації та засобів ППО. Такі кроки він назвав можливою альтернативою, яка б могла замінити вимога закрити небо над Україною.
- США дали зелене світло НАТО на постачання винищувачів України – заява Блінкена.