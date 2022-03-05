Черкаси зажадали від НАТО закрити небо

Керівництво Черкас звертається до НАТО щодо введення режиму "закрите небо", що геть-чисто відмовляється робити ця військова організація.
Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Черкаської обласної державної адміністрації.
Що відомо
"Тисячі загиблих і поранених дітей, жінок, людей похилого віку, зруйновані лікарні, школи, дитячі садки — така ціна зволікання в ситуації із закриттям неба", — йдеться у тексті звернення до Північноатлантичного Альянсу.
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Звернення адресоване урядам і парламентам країн-членів НАТО, послам та дипломатичному корпусу всіх держав НАТО та іншим посадовим особам за кордоном, від яких залежить прийняття важливого для України рішення.
"Кожен інструмент впливу має бути зараз задіяний: небо над нашою Україною має бути закритим! Ціна зволікання – життя людей" , – зазначив голова ОДА Ігор Табурець.
Обстановка
На прес-конференції для іноземних журналістів 2 березня Володимир Зеленський висловився дуже емоційно :
"Якщо ви не можете закрити небо зараз, то дайте термін коли. Якщо не можете зробити це зараз, скажіть, скільки людей має вибухнути, скільки рук, ніг, голів повинні відлетіти, щоб достукатися до вас? Скажіть скільки, я піду рахувати і чекатимемо цього моменту".
- 3 березня Вашингтон знову повторив свою тезу про відмову дати Україні захист з повітря, що безуспішно просить Київ ось уже другий тиждень.
- Цього ж дня Україна просила МАГАТЕ звернутися до НАТО з вимогою закрити доступ до повітряного простору над ядерними об'єктами ЧАЕС та активізувати дії щодо недопущення актів ядерного тероризму.