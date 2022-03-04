Що таке закрите небо – як НАТО може захистити нас від бомбардувань і чому не робить цього

Розбираємось, чому повітряні тривоги можуть стати найближчим часом головною нашою проблемою та чи зможе Україна протистояти атакам з повітря.

Головна загроза безпеці України зараз – з повітря

Головна загроза зараз – це бомбардування українських міст та інших критично важливих об'єктів. Захиститись від цих бомбардувань наявними засобами Україна повністю не може. Тут могло б допомогти НАТО. Українська влада постійно просить закрити небо над Україною. У відповідь – на офіційному рівні тиша. Навіть якщо альянс не може закрити небо, щось зробити він може.

В попередніх оглядах ситуації "Сьогодні" вже попереджало, що обстріл українських міст посилиться. Зараз ситуація саме така: ДРГ з`являються менше. З танковими колонами окупантів ЗСУ можуть упоратися. Невирішеним залишається питання загрози з повітря.

Погана новина у тому тому, що Росія ще й не почала по-справжньому експлуатувати арсенал своїх небезпечних "повітряних" іграшок. А цей арсенал може завдати колосальної шкоди нашій країні та забрати велику кількість життів.

Ось що є в арсеналі московського фюрера:

касетні боєприпаси – це бомби, начинені міні-боєприпасами, як правило, мінами, що розлітаються в різні боки від початкової детонації; сліди на стінах зруйнованих будинків у Бородянці та Харкові можуть зазначати застосування касетних боєприпасів (хоча це неточно);

– це бомби, начинені міні-боєприпасами, як правило, мінами, що розлітаються в різні боки від початкової детонації; сліди на стінах зруйнованих будинків у Бородянці та Харкові можуть зазначати застосування касетних боєприпасів (хоча це неточно); боєприпаси об'ємного вибуху (БОВ) – детонації передує моментальне розпилення великої кількості пального речовини, що підвищує силу ударної хвилі в багато разів, такі боєприпаси можливо вже застосовувалися в передмісті Харкова;

– детонації передує моментальне розпилення великої кількості пального речовини, що підвищує силу ударної хвилі в багато разів, такі боєприпаси можливо вже застосовувалися в передмісті Харкова; термобаричний боєприпас ("вакумна бомба") – по суті, удосконалений БОВ, використовується інший принцип детонації, завдяки чому боєприпас виходить набагато компактнішим. Як наслідок, великі термобаричні боєприпаси мають руйнівну силу, яку можна порівняти з ядерною зброєю. Але не залишають по собі радіоактивного забруднення. Такі снаряди поки що не застосовувалися в Україні. Проте, як повідомляє Бі-Бі-Сі, вже зараз Росія підвозить їх до українських кордонів.

Вибух термобаричної бомби схожий на ядерний / Фото: wikipedia.org

Також агресор нинішні (звичайні) бомбардування може доповнити килимовими. Це такий варіант бомбардування міст, за якого відбувається тотальне руйнування будівель та об'єктів інфраструктури.

Саме так бомбили Дрезден у 1945 році. Росія килимові бомбардування влаштовувала в Чечні.

Для варварського знищення українських міст можуть бути використані наявні на озброєнні РФ надзвукові літаки, наприклад, Ту-22-М. Цей бомбардувальник може нести на борту 45 тонн бомб.

Російський надзвуковий бомбардувальник Ту-22-М3 застосовувався у Чечні та Грузії. / Фото: wikipedia.org

Доставляти такі боєприпаси можуть російські крилаті або балістичні ракети. Наприклад, Іскандери. Росія вже обстрілювала українську територію.

Судячи з телефонної розмови Путіна і Макрона, що відбулася 3 березня, російський фюрер відступатися не має наміру. Збільшуватиме кількість бомбардувань і одночасно висуватиме нові вимоги на переговорах з українською стороною, другий раунд яких відбувся теж 3 березня (сторони не домовилися ні про що, крім гуманітарних коридорів). Саме цю тактику Путін озвучив президенту Франції .

Чи Зеленський в курсі повітряної загрози?

Звичайно! Найкращий захист, який може бути в такій ситуації – закрити небо для будь-яких перельотів над Україною. Будь то ракета чи літак. Але НАТО відмовляє нам у такому вигляді захисту.

На прес-конференції для іноземних журналістів 2 березня Володимир Зеленський із цього приводу висловився дуже емоційно:

"Якщо ви не можете закрити небо зараз, то дайте строк, коли. Якщо не можете зробити це зараз, скажіть, скільки людей має вибухнути, скільки рук, ніг, голів повинні відлетіти, щоб достукатися до вас? Скажіть скільки, я піду рахувати і чекатимемо цього моменту".

Щоб зрозуміти, чому НАТО не може закрити небо для України, Необхідно розібратися у самій суті те, що таке "закрите небо".



Що таке "закрите небо"?

Закрите небо – це система протиповітряної оборони НАТО. Саме НАТО термін "закрите небо" не використовує.

У ППО НАТО взагалі немає єдиної назви. ППО НАТО – це одразу кілька різних систем захисту від літаків та ракет супротивника, пов'язаних між собою. Найвідоміша частина "закритого неба" – Active Layered Theater Ballistic Missile Defence. Це континентальний щит протиракетної оборони НАТО.

Система фантастична. Вона складається зі винищувачів-бомбардувальників Lockheed Martin F-35, які ведуть постійне чергування на великій висоті. Такі літаки оснащені високочутливими РЛЗ. Декілька F-35 можуть контролювати цілу півкулю, відзначаючи місця запуску ракет і визначаючи можливі траєкторії їхнього польоту.

Винищувач-бомбардувальник F-35 – елемент європейської системи ПРО, яку у нас називають "закрите небо"

Дані від F-35 надходять на наземні РЛС та центри управління, які запускають і направляють ракети-перехоплювачі.

Ціна цієї системи, яка все ще продовжує розгортатися в Європі, становить кілька трильйонів доларів. (Точно невідомо, скільки). Ціна одного F-35 – понад мільярд.

Але гра цього варта. Фактично ця система ПРО може знищити будь-яку кількість ворожих цілей, навіть випущених одночасно.



Чому НАТО не застосовує щит для України

Щит на 90% розгорнуть країни НАТО і вже працює. Парадокс у тому, що саме ця, найкласніша складова "закритого неба" – причина наших проблем.

Президент США Барак Обама оголосив про початок реалізації проекту у 2009 році. І зрозуміло путін відразу заявив, що він проти. Що цілком логічно: система ПРО НАТО робила Європу недосяжною для його ракет.

При цьому російські системи ППО С-200, С-300 не можуть нічого вдіяти з F-35. І за оцінками західних експертів ще років 20 протиставити цим літакам Росії нічого. Адже ці літаки можуть і оборонятися, і атакувати.

На думку Росії, створюючи свою систему ПРО, НАТО порушила договір про звичайні збройні сили в Європі (ДОВСЕ). Одним словом, ситуація вже в нульових у цьому напрямі сильно загострилася.

І тепер НАТО боїться, що застосування системи ПРО для захисту України призведе до прямого військового конфлікту з Росією. Путін намагатиметься знищити бази ПРО НАТО у Польщі, Румунії та Чехії. НАТО вдарить у відповідь. Почнеться Третя світова, закінчення якої може бути лише одне – кінець цивілізації, загибель людства.



Глухий кут? Чи Україна може щось зробити?

Невідомо, чи стане путін насправді атакувати ПРО НАТО, якщо небо над Україною таки закриють. Він неодноразово говорив про намір вдарити по Європі, якщо та впишеться за нас відкрито. Але чи вдарить насправді питання. Просто його ще ніхто не ставив у такі умови.

У минулому, у всіх випадках (Грузія, Донбас, Сирія) НАТО воліло не зв'язуватися з ним. Ну, а якщо таки вирішить проявити силу?

Отже, Зеленський правильно робить, що продовжує наполягати на "закритому небі". У Європі вже з'являються сили, які готові підтримати нашого президента. Поки що вони у меншості.

Для нас "закрите небо" – це порятунок. І це може кардинально змінити перебіг війни.



Чи є інші рішення? Може "залізна баня"?

Залізний купол (Кіпат барзель) – система ППО Ізраїлю – нам не підходить. Ця система добре себе показала. Але вона розрахована на некеровані ракети малої та середньої дальності. Проти російських Іскандерів купол, ймовірно, не захистить.

Щоб побудувати власний Залізний купол, потрібні не лише технології та зенітні комплеси. Систему ще потрібно розгорнути, навчити спеціалістів, провести випробування, навчання. У нас не лишилося часу.

Запуск ракети-перехоплювача в Ізраїлі із зенітно-ракетного комплексу, що входить до системи ППО Залізний купол / Фото: wikipedia.org

Але чим насправді міг би допомогти Захід – то це передати Україні свої тактичні системи ППО. Такі, як Patriot або THAAD. Ці системи, хай і не на 100%, могли б значно покращити ситуацію. Багато таких систем – вони мобільні та універсальні – придатні для знищення ракет і літаків.

Тут є добрі новини! За деякими даними, Україна зараз очікує надходження (може не згаданих вище, але подібних) коштів ППО. Терміни, типи систем, звісно, секрет.

Американський ЗРК Patriot на військовій базі на Тайвані, у зоні потенційного конфлікту з Китаєм

Є ще один секрет: навіть саме НАТО не знає точно, наскільки їхнє тактичне ППО ефективно проти високоточної зброї путіна. Якраз буде можливість перевірити на практиці. Для України це добрий шанс і велика надія. Якраз 3 березня Угорщина, яка раніше активно чинила опір, розблокувала постачання ППО НАТО для України.