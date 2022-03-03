Угорщина розблокувала постачання ППО від країн НАТО для України

Також раніше ця країна підтримала прискорений вступ України до Європейського Союзу

Угорщина підтримує будь-які ініціативи, спрямовані на припинення війни / Колаж "Сьогодні"

Угорщина, яка раніше підтримала експрес-вступ України до ЄС, розблокувала постачання протиповітряної оборони виробництва від країн НАТО для України.

Про це пише УНІАН.

Реклама

"Угорщина розблокувала постачання ППО виробництва країн НАТО для України", – йдеться у повідомленні.

Угорщина підтримала експрес-вступ України до ЄС

Угорщина підтримує прискорений вступ України до Європейського Союзу.

"Вчора президенти восьми країн-членів ЄС – країни Балтії, Польща, Чехія, Словаччина, Болгарія та Словенія, виступили із спільною ініціативою для просування євроінтеграції України, з метою надати Україні статусу країни-кандидата та розпочати переговори про вступ якнайшвидше. Хотів би. оголосити, що Угорщина підтримує цю ініціативу, і ми закликаємо Брюссель поставити питання на порядок денний", – сказав міністр закордонних справ країни Петер Сіярто.

За його словами, вони підтримують будь-які ініціативи, спрямовані на припинення війни.

Реклама

Раніше ми писали: