Судья Чаус нашелся в селе Винницкой области в одних трусах (фото)

Житель села обратился в полицию с сообщением, что обнаружил человека, похожего на скандального судью

Никоалй Чаус нашелся в неожиданном месте и в странном виде / Фото: УНИАН

Похищенный в Молдове в начале апреля судья Николай Чаус неожиданно нашелся в Винницкой области, но в одних трусах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, в полицию позвонил житель села Мазуровка (Винницкая область) и сообщил, что обнаружил Чауса.

Сам судья сказал, что был похищен неизвестными лицами и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева. На место происшествия выехали правоохранители.

Фото сделано в сельсовете.

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Чаус нашелся в неожиданном виде

Страна пишет со ссылкой на правоохранителей, что Чаус пришел в одних трусах. По словам старосты села Мазуровка Леонида Витковского, судья сообщил о своем похищении.

Жена Чауса Светлана сказала, что ей еще никто не сообщал о том, что супруг нашелся, и на связь он с ней не выходил. При этом она узнала на фото своего мужа.

Напомним, 3 апреля в центре молдавской столицы произошло похищение судьи Николая Чауса, который бежал из Украины и объявлен в международный розыск. В свою очередь в СБУ заметили похищение Чауса и открыли дело.

В мае текущего года Николай Чаус, который скрывался в Молдове, записал видеообращение, в котором заявил, что якобы передал в Украину компромат на своих похитителей.