Сухо и без осадков. Какая будет погода в Украине сегодня – прогноз

Дневная температура будет колебаться от 0 до +2°C. Коллаж "Сегодня"

В субботу, 12 февраля, на всей территории Украины прогнозируется потепление.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в регионах

На большинстве территории Украины днем будет сухо и без осадков. Мокрый снег стоит ожидать только жителям восточных областей. Средняя температура воздуха будет колебаться от +3 до +7 градусов тепла.

Так, на западе страны в ночные часы суток прогнозируются снег и мокрый снег, температура будет колебаться около +2°C. Днем без осадков, температура повысится до +4°C.

В Житомирской области ночью ожидается мокрый снег, в Киевской, Черниговской и Сумской областях осадки прогнозируются в течение суток. Дневная температура будет колебаться от 0 до +2°C.

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Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение погоды, врачи советуют соблюдать несколько правил.

Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

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