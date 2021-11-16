Оккупанты снова нарушают "тишину" на Донбассе: где стреляли

Боевики на Донбассе 15 ноября шесть раз нарушили режим прекращения огня. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 15 ноября, боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Где стреляли

Недалеко от Золотого-4 боевики обстреляли наши позиции из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.

боевики обстреляли наши позиции из станковых противотанковых и подствольных гранатометов. В районе Светлодарска враг открывал огонь из гранатометов разных систем.

враг открывал огонь из гранатометов разных систем. Рядом с Новозвановкой российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Талаковки вражеские войска совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

вражеские войска совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В направлении Попасной противник дважды открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потери ВСУ

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

Ситуация 16 ноября

По состоянию на 7 часов утра нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

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