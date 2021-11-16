Оккупанты снова нарушают "тишину" на Донбассе: где стреляли

Боевики на Донбассе 15 ноября шесть раз нарушили режим прекращения огня. / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошедшие сутки, 15 ноября, боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Где стреляли
- Недалеко от Золотого-4 боевики обстреляли наши позиции из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.
- В районе Светлодарска враг открывал огонь из гранатометов разных систем.
- Рядом с Новозвановкой российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
- Вблизи Талаковки вражеские войска совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
- В направлении Попасной противник дважды открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Потери ВСУ
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
Ситуация 16 ноября
По состоянию на 7 часов утра нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Война на Донбассе
- Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
- В связи с тем, что Россия отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.
Раньше мы писали:
- На Донбассе обострение. Боевики обстреляли дома мирных жителей и ранили водителя-санитара.
- В зоне проведения ООС от пулевого ранения погибла младший сержант 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Татьяна Алхимова. Защитнице Украины родом из Херсонской области было всего 24 года.