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Оккупанты снова нарушают "тишину" на Донбассе: где стреляли

Инна Собора
16 ноября, 07:54
Оккупанты шесть раз нарушали объявленное ранее перемирие, применяя гранатометы разных систем

Боевики на Донбассе 15 ноября шесть раз нарушили режим прекращения огня. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 15 ноября, боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Где стреляли

  • Недалеко от Золотого-4 боевики обстреляли наши позиции из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.
  • В районе Светлодарска враг открывал огонь из гранатометов разных систем.
  • Рядом с Новозвановкой российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
  • Вблизи Талаковки вражеские войска совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • В направлении Попасной противник дважды открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потери ВСУ

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

Ситуация 16 ноября

По состоянию на 7 часов утра нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

Раньше мы писали:

  • На Донбассе обострение. Боевики обстреляли дома мирных жителей и ранили водителя-санитара.
  • В зоне проведения ООС от пулевого ранения погибла младший сержант 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Татьяна Алхимова. Защитнице Украины родом из Херсонской области было всего 24 года.