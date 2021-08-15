Сведение счетов – эксперты связывают гибель мэра Кривого Рога с "бандой Хипака"

Сегодня, 15 августа, нашли мертвым мэра Кривого Рога Константина Павлова. Полиция официально сообщает, что расследует две версии преступления – убийство и самоубийство. Однако, в самоубийстве Константина Павлова сомневаются не только политики, но и эксперты.

Так, Сергей Пархоменко, подполковник милиции запаса, криминалист, эксперт Украинской федерации профессионалов безопасности, обращает внимание на два странных обстоятельства, нетипичных для ситуаций, связанных с самоубийством:

Из огнестрельного оружия для самоубийства обычно выбирают пистолет. Но рядом с Павловым на крыльце обнаружен автомат Калашникова. Его не так просто достать, кроме того, стрелять из АК в себя очень непросто.

Люди обычно сводят счеты с жизнью в тихом месте, например, в спальне или бане, чтобы это не бросалось в глаза.

Как правило, когда человек хочет свести счеты с жизнью, он выбирает какое-то тихое место. Где-то у себя в комнате, может быть, в бане. Чтобы это не выглядело слишком публично. Перед этим человек принимает душ, кофе или алкоголь. И потом совершает самоубийство. А тут очень сомнительно – на веранде, в дверном проему видны его руки", – говорит Пархоменко в комментарии "Сегодня".

Автомат, из которого был убит или застрелился Константин Павлов. Фото с места преступления / Фото: Сегодня

По мнению Пархоменко, следует ожидать результаты криминалистической экспертизы, которые помогут понять, возможно ли вообще получить ранения, как у Павлова, выстрелив в себя из автомата. Но он сомневается в том, что речь могла идти о самоубийстве.

"Одна из версий, к чему это можно привязать – это то, что на днях СБУ выявило в Кривом Роге организованную преступную группировку. Я думаю, что следствие должно рассмотреть версию, какая связь возможна между этой трагической гибелью мэра и тем задержанием смотрящих. Два таких резонансных события рядом произойти просто так не могут", – говорит Пархоменко.

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Что известно о "банде Хипака"

Совсем недавно – 10 августа – СБУ сообщила о завершении масштабной спецоперации по разоблачению одной из самых влиятельных преступных группировок Кривого Рога. Была задержана "банда Хипака".

Эта банда состояла из жителей Кривого Рога, которые неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений. Она обладала четкой иерархией, строгой дисциплиной. И отличалась особой жестокостью.

Возглавлял группировку 63-летний криминальный авторитет – Хипака (Александр Овчаренко, 1958 года рождения, проживавший в Саксаганском районе Кривоого Рога), который уже более 10 лет известен в криминальных кругах считался смотрящим за городом.

Александр Овчаренко "Хипак" подозревается в том, что много лет возглавлял ОПГ и был "смотрящим" в Кривом Роге. 10 августа 2021 года Овчаренко был задержан / Фото: Сегодня

По мнению Пархоменко, убийство может быть сведением счетов. Разумеется, мэр не был причастен к банде Хипака.

"Мэр вероятно сотрудничал со следствием, предоставлял информацию, возможно, что-то знал. Благодаря его поддержке, его данным были проведены задержания. Поэтому убийство может быть сведением счетов", – отмечает Пархоменко.

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