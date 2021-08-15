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Гибель мэра Кривого Рога Павлова. Стало известно, кто временно займет его кресло

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
15 августа, 19:49
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После смерти Константина Павлова исполнять обязанности мэра Кривого Рога будет член партии "Слуга народа"
Секретарь горсовета Александр Котляр. Фото: dsnews.ua
Секретарь горсовета Александр Котляр. Фото: dsnews.ua

После смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова исполнять обязанности мэра будет секретарь горсовета Александр Котляр ("Слуга народа").

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Об этом сообщил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович на своей странице в Facebook.

Что известно о Котляре

  • Александр Котляр родился в 1972 году, он проживает в Кривом Роге.
  • Руководит одним из городских рынков – ООО "Дзержинский рынок Трампарк".
  • 17 декабря стал секретарем горсовета. Его кандидатура была единственной, ее предложил мэр Константин Павлов. За Котляра проголосовали 46 депутатов, против – 0. В тайном голосовании приняли участие 48 депутатов.

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Что известно о смерти Павлова

  • Мэр погиб в воскресенье, 15 августа. Сообщение в полицию поступило около 16:00.
  • По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде его собственного дома.
  • Полиция открыла уголовное производство по статье 115 УК – убийство. Сейчас на месте работают правоохранители и криминалисты. Устанавливают свидетелей происшествия, осматривают двор. Отмечается, что на место также выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата Национальной полиции Украины.

Ранее мы сообщали, что в Киеве нашли застреленным народного депутата.

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Также напомним, в Новомосковске Днепропетровской области умер депутат местного горсовета Андрей Александрович, который пострадал во время взрыва и пожара в своей квартире.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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