Таблетки от COVID-19: что о них известно и когда появятся в Украине

Украинские инфекционисты рассматривают лечение c помощью таблеток / Коллаж "Сегодня"

В мире уже появились таблетки от COVID-19. Также совсем скоро они могут быть и в Украине. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что страна закупит 300 тыс. курсов препарата. Таблетки смогут защитить от "Омикрона" и других штаммов.

Сайт "Сегодня" собрал всю информацию о препаратах от COVID-19 и когда они могут появится в Украине.

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Экспериментальный препараты

В мире уже есть таблетки "Молнупиравир" от COVID-19. Фармацевтическая компания Merck заявляет, что они имеют механизм, который будет работать против "Омикрона" и других штаммов, сообщает Reuters, пишет Укринформ.

"Мы уверены, что эти таблетки будут эффективны против Омикрона. Этот механизм на молекулярном уровне будет действовать против Омикрона и, насколько мы знаем, против любого другого варианта, который может появиться", – заявил глава компании Merck Research Laboratories Дин Ли на конференции по здравоохранению, организованной JP Morgan.

Какая эффективность препаратов

Данных по действию препарата "Молнупиравир" против "Омикрона" пока нет. После использования таблеток вероятности госпитализации и смерти снизилась на 30%. Исследования проводилось на 1 433 пациентах в ноябре.

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Более ранние исследования показывали эффективность в 50%.

Где используют таблетки

Препарат был одобрен американским Агентством по продовольствию и медикаментам (FDA) в прошлом месяце. Также его уже одобрили и планируют закупать в других странах, включая Великобританию, Японию и Индию.

Лечение COVID-19 таблетками в Украине

Украинские инфекционисты рассматривают лечение COVID-19 c помощью таблеток, но ответить на вопрос о точной дате старта пока затрудняются.

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В свою очередь, в Минздраве не исключают, что, например, таблетки "Молнупиравир" могут появиться в Украине в первом квартале 2022 года.

Ранее об этом препарате высказался глава ведомства Виктор Ляшко. Он заявил, что Украина планирует его закупать.

"Таблетки против коронавируса в мире уже используют. Что касается этого препарата – не изучал. Пока ничего не скажу", – сообщил сайту "Сегодня" инфекционист, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

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