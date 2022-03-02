"Так бежали, что штаны потеряли": видео брошенной новейшей техники РФ

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Российские оккупанты так бежали из Бучи, что бросили новую боевую машину пехоты-3 (БМП-3) и даже штаны.

Видео выложил у себя в Telegram народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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Оставили и убежали

"Они покинули его прямо здесь, на улице, и убежали", – сказано на видео.

Отмечается, что БМП-3 имеет мощное вооружение, чем отличается от предыдущих версий:

"Это спаренная пушка калибра 100 мм и 30 мм автоматическая вместе с ней. Это мощное и грозное оружие, но они его бросили".

В итоге бойцы ВСУ забрали технику.

Кстати, россияне бежали так спешно, что даже оставили на заборе свои штаны.

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Напомним, в Буче Киевской области поврежденные дома и сожженная вражеская техника. В городе большие разрушения.

Местные службы в экстренном порядке восстанавливают уничтоженную врагом инфраструктуру, а городской голова Анатолий Федорук обещает, что Буча обязательно будет восстановлена.

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