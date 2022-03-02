"Так бежали, что штаны потеряли": видео брошенной новейшей техники РФ

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Российские оккупанты так бежали из Бучи, что бросили новую боевую машину пехоты-3 (БМП-3) и даже штаны.
Видео выложил у себя в Telegram народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Оставили и убежали
"Они покинули его прямо здесь, на улице, и убежали", – сказано на видео.
Отмечается, что БМП-3 имеет мощное вооружение, чем отличается от предыдущих версий:
"Это спаренная пушка калибра 100 мм и 30 мм автоматическая вместе с ней. Это мощное и грозное оружие, но они его бросили".
В итоге бойцы ВСУ забрали технику.
Кстати, россияне бежали так спешно, что даже оставили на заборе свои штаны.
Напомним, в Буче Киевской области поврежденные дома и сожженная вражеская техника. В городе большие разрушения.
Местные службы в экстренном порядке восстанавливают уничтоженную врагом инфраструктуру, а городской голова Анатолий Федорук обещает, что Буча обязательно будет восстановлена.