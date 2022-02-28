Захватить Ирпень не смогли, но хотят идти на Киев. В ВСУ раскрыли планы оккупантов

Украинские защитники продолжают отражать атаки противника – какая ситуация в стране ночью 28 февраля

В ВСУ рассказали, что сейчас планируют оккупанты / Фото: Коллаж: Сегодня

Очередная попытка оккупанта захватить город Ирпень не принесла успеха. Украинские силы обороны уничтожили новую технику противника. Однако войска РФ продолжают стрелять по населенным пунктам и объектам инфраструктуры.

Об этом заявили в Генштабе ВСУ.

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Оккупанты стреляют по военным и гражданским аэродромам, пунктам управления войсками, объектам системы ПВО, важным критическим объектам инфраструктуры, населенным пунктам и подразделениям в районах обороны.

Сейчас танковые и механизированные подразделения ВСУ при поддержке артиллерии удерживают оборону по всем направлениям противника. Воздушные силы отражают атаки оккупантов.

Полесье

На Полесье в направлении Киева оккупанты пытаются возобновить наступление путем наведения понтонной переправы через Ирпень в районе Демидова.

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Ирпень

Войска РФ провалили очередную попытку захватить Ирпень. Украинскими силами обороны уничтожена новая техника противника.

Киев

Войска обороны Киева развернули плотную и многоуровневую систему защиты столицы. Сейчас они борются с диверсионными группами численностью 3-15 человек. Оккупанты ходят с оружием в форме ВСУ, но в бронежилетах образца РФ.

Бои под Киевом

Украина нанесла артиллерийский удар по вражеской технике в аэропорту Гостомель. Уничтожена легкобронированная техника, БМД и личный состав противника.

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Утром в Буче снаряд попал в девятиэтажный жилой дом с последующим возгоранием. Пожар локализован. Предварительно жертв и пострадавших нет. Подразделения ГСЧС вынуждены были покинуть место происшествия из-за обстрелов.

Под Киевом 27 февраля взорвали мост между Ирпенем и Бучей.