Танки, БТРы и авто. ВСУ уничтожили колонну военной техники оккупантов

Украинские защитники уничтожили колонну техники российских оккупантов. РФ потеряла 2 танка, 8 БТРов и 12 автомобилей.
Об этом сообщили в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде.
"Горные штурмовики всегда радушно принимают незваных гостей. Мы готовы превратить скучное путешествие оккупанта в феерическое, яркое приключение, которое враг никогда не забудет. Конечно, если выживут", – написали в сообщении.
Далее по теме
В публикации отметили, что колонну оккупантов заметили "на одном из самых горячих направлений".
"Как результат, враг потерял 2 танка, 8 БТРов и 12 автомобилей на одном из самых горячих направлений. Эта техника и ее экипажи уже никогда не нарушат покой украинских граждан", - добавили военные.
Ситуация в Украине 27 февраля
- Четвертый день вторжения России в Украину начался с мощных взрывов. Оккупанты подорвали газопровод в Харькове, а в Василькове – нефтебазу. Но есть и хорошие новости – ЕС ввел новые жесткие санкции против РФ: отключение от системы SWIFT, замораживание активов Центрального банка и ограничение для российских олигархов в Европе.
- Мировые лидеры не смогли договориться об отключении России от SWIFT, сообщает "Украинская правда". В совместном решении государств ЕС и G7 говорится, что только "отдельные российские банки будут удалены из системы SWIFT". Эта мера может подорвать стабильность конкретных банков, но на экспортный потенциал России никак не повлияет.
- ВСУ отбили Волноваху – город на юго-западе Донецкой области, сообщила представитель Донецкой облгосадминистрации Татьяна Игнатченко в Facebook. Она отметила, что сильно пострадала инфраструктура города, есть убитые гражданские лица, трупы на улицах. Люди прятались в подвалах.
- Прорыв вражеских сил в направлении Ирпеня подтвердился, но бойцы ВСУ сумели отбить атаку. Об этом рассказал мэр города Александр Маркушин.