Танки, БТРы и авто. ВСУ уничтожили колонну военной техники оккупантов

Украинские военные уничтожили много техники оккупантов – без чего осталась армия РФ

ВСУ уничтожили колонну оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские защитники уничтожили колонну техники российских оккупантов. РФ потеряла 2 танка, 8 БТРов и 12 автомобилей.

Об этом сообщили в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде.

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"Горные штурмовики всегда радушно принимают незваных гостей. Мы готовы превратить скучное путешествие оккупанта в феерическое, яркое приключение, которое враг никогда не забудет. Конечно, если выживут", – написали в сообщении.

В публикации отметили, что колонну оккупантов заметили "на одном из самых горячих направлений".

"Как результат, враг потерял 2 танка, 8 БТРов и 12 автомобилей на одном из самых горячих направлений. Эта техника и ее экипажи уже никогда не нарушат покой украинских граждан", - добавили военные.

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