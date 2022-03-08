"Там полно трупов": ВСУ сорвали два прорыва оккупантов под Киевом

Украинские военные остановили оккупантов, которые пытались прорваться в Киев через Ясногородку и Пущу-Водицу. Об этом сообщила народный депутат Виктория Сюмар в Facebook.

"О хорошем в Киевской области. Оккупанты пробуют прорваться из Ирпеня дальше за Житомирскую трассу на Ясногородку и Белогородку. Так вот, в Ясногородке наши накрыли их так, что теперь там полно их трупов. Отбросили снова за Житомирскую. Так же провалилась и попытка прорыва в Киев через Пущу-Водицу!" — рассказала она.