"Там повно трупів": ЗСУ зірвали два прориви окупантів під Києвом

Українські військові зупинили окупантів, які намагалися прорватися до Києва через Ясногородку та Пущу-Водицю. Про це повідомила народна депутатка Вікторія Сюмар у Facebook.

"Про хороше на Київщині. Окупанти пробують прорватися з Ірпеня далі за Житомирську трасу на Ясногородку та Білогородку. Так от, в Ясногородці наші накрили їх так, що тепер там повно їхніх трупів. Відкинули знову за Житомирську. Так само провалилася і спроба прориву на Київ через Пущу-Водицю!" — розповіла вона.