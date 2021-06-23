Телеведущая Анна Панова нарвалась на аферистов: она дала украинцам три совета

Мошенники пытались выманить у телеведущей канала "Украина" немаленькую сумму, но она не растерялась и дала отпор злоумышленникам

За считанные секунды воруют вашу личность в соцсетях и зарабатывают миллионы – речь о виртуальных мошенниках, которые от имени ваших друзей или родных выманивают у вас деньги.

"Сегодня" узнали, что спросить у афериста, прежде чем открывать ему свой кошелек.

Как работают мошенники?

Ведущий новостей "Сегодня" Виталий Школьный показывает свой Telegram. На первый взгляд, ничего непривычного – его фото и имя. На самом деле, это клон, созданный мошенниками.

"Фамилия и имя – мои, фотография – тоже моя (в студии "Сегодня", взятая из "Инстаграма"). Но личность не моя", – говорит наш ведущий.

И начали мошенники от его имени писать всем – друзьям, коллегам и даже родственникам. Просили деньги в долг до вечера.

"У меня был шквал звонков с самого утра до позднего вечера с вопросом "ты не сошел с ума, просить по 1,5 тыс. гривен у всех на свете?" – вспоминает Виталий Школьный.

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Просьбу о помощи от коллеги получила и Анна Панова. Однако ведущая, которая не одну такую ​​историю рассказывала в эфире, сразу заподозрила ловушку – она сделала скрин переписки и переслала Виталию. Он уже подтвердил, что не писал.

"Виталий никогда не писал мне в Telegram. Во-вторых, попросил у меня денег – это меня действительно удивило. Потом я обратила внимание на то, как написано его имя – там была лишняя буква", – объясняет телеведущая.

Стать жертвами мошенников может каждый – они за несколько секунд взламывают аккаунт или создают страницу-клон. На таких схемах мошенники зарабатывают бешеные деньги.

"Днем мошенник может заработать 5-10 тысяч гривен. Более масштабные аферы оцениваются в миллион – это деньги, которые вы перевели. А иногда это бывают довольно-таки серьезные суммы. И, к сожалению, вернуть эти деньги практически нереально", – предупреждает эксперт по безопасности Руслан Болгов.

Как не попасть в ловушку?

Поэтому не надо спешить отправлять деньги, что бы там ни писали. А чтобы разоблачить мошенника, поставьте три простых вопроса:

если в соцсетях пишут друзья, сразу спрашивайте, где вы познакомились и сколько дружите; если просит коллега, договаривайтесь о немедленной с ним встрече прямо в офисе или звоните; если сообщение от ваших родственников, даже ничего не отвечайте, а сразу звоните лично.

Обычно после таких вопросов, злоумышленники перестают писать и удаляют страницу.

Напомним, раньше мы рассказывали о другой мошеннической схеме и давали советы, как ее избежать.

Кроме того, аферисты стали использовать и популярный сайт OLX, при помощи которого тоже научились выманивать у украинцев деньги.