Телевизоры и иномарка за прививку. Как жителей Винницы поощряют вакцинироваться

В Виннице поощряют людей к вакцинации розыгрышами призов. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Виннице разыгрывают призы за вакцинацию от коронавируса – таким образом поощряют делать прививки. Завтра 15 ноября состоится второй розыгрыш, а в декабре можно будет выиграть автомобиль.
Об этом сообщает винницкий сайт "20 минут".
15 ноября среди участников акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь" разыграют 15 телевизоров и 15 велосипедов.
Подробности акции
Она стартовала 1 сентября. 19 октября разыграли первые призы. В акции могут взять люди, зарегистрированные на территории Винницкой городской общины и внутренне перемещенные лица, в возрасте от 16 лет, прошедшие полный курс вакцинации.
Сейчас в акции уже зарегистрировались 16 355 винничан. Победителей определяют с помощью электронного сервиса random.org.
В третьем розыгрыше, который пройдет 17 декабря, разыграют 20 телевизоров, 20 велосипедов и суперприз автомобиль Toyota Corolla.
Какие еще были акции
Их придумали летом, чтобы поощрить людей делать прививки. В начале за вакцинацию обещали билеты на футбол. Кроме того, в Полтаве за прививку можно было получить билеты в театр.
Один из медиасервисов обещал 7 дней бесплатной подписки за прививку по крайней мере одной дозой антиковидной вакцины. А перед Днем Независимости украинцы за вакцинацию получали бесплатные билеты на праздничный концерт на НСК "Олимпийском".
Минздрав и Uklon продолжат поощрять к вакцинации от COVID-19 промокодами на поездки. Все, кто вакцинируется по крайней мере первой дозой, смогут получить -50% на одну поездку.
Раньше мы писали:
- Фонд ЮНИСЕФ доставил в Украину еще 2 930 300 доз вакцины от коронавируса производства компании Moderna.
- На вокзалах Украины уже вакцинировали от коронавируса более 50 тысяч пассажиров. Прививки можно получить на 31 вокзале.