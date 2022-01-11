Температура падает с каждым днем: прогноз погоды в Украине на 11 января (карта)

В этот день местами стоит ожидать 6 градусов мороза/Коллаж: "Сегодня"

Во вторник, 11 января, в Украине осадков не прогнозируют. В сравнение с предыдущим днем, температура снизится, ожидается мороз.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня в Украине не будет ни дождя, ни снега. Прогнозируют облачную погоду. Ветер — северный, 5-10 м/с.

На западе синоптики прогнозируют 1-5 градусов мороза. На востоке ожидается от -3 до +1 градуса.

В северных регионах — 2-6 градусов ниже нуля. На юге прогнозируют от -3 до +1 градуса.

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В Киеве осадков не прогнозируют 4-6 градусов мороза, а в Симферополе тоже будет сухо — от -1 до +1 градуса.

Из-за морозной погоды на дорогах возможна гололедица.

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Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.

Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.

При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.

Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.

Обходите металлические крышки люков.

Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.

Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.

Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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