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Температура падает с каждым днем: прогноз погоды в Украине на 11 января (карта)

Владимир Козырь
11 января, 06:00
Сегодня по всей территории страны ожидается мороз, а также возможна гололедица

В этот день местами стоит ожидать 6 градусов мороза/Коллаж: "Сегодня"

Во вторник, 11 января, в Украине осадков не прогнозируют. В сравнение с предыдущим днем, температура снизится, ожидается мороз.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня в Украине не будет ни дождя, ни снега. Прогнозируют облачную погоду. Ветер — северный, 5-10 м/с.

На западе синоптики прогнозируют 1-5 градусов мороза. На востоке ожидается от -3 до +1 градуса.

В северных регионах — 2-6 градусов ниже нуля. На юге прогнозируют от -3 до +1 градуса.

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В Киеве осадков не прогнозируют 4-6 градусов мороза, а в Симферополе тоже будет сухо — от -1 до +1 градуса.

Из-за морозной погоды на дорогах возможна гололедица.

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Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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