В Украину вернулась настоящая зима: где завтра засыплет снегом и будет гололед (карта)

Завтра, 11 января, в Украине начнется похолодание, а из-за этого на дорогах и тротуарах будет гололедица.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
Какую ждать температуру
Температура воздуха в течение дня будет от 2 до 6 градусов мороза. На востоке Украины от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В южной части стоит ожидать около 0, а в Крыму до +5 градусов.
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Где будет снег, ветер и гололед
Завтра синоптик обещает сильный ветер на всей территории Украины. Он будет северный, порывистый, некомфортный.
Также стоит ожидать снег в Карпатах, а еще в восточных областях. В большинстве областей осадков не будет.
Из-за похолодания укрепится гололедица на дорогах и тротуарах.
Погода в Украине на Старый Новый год
На Старый Новый год в Украине ожидается морозная погода. В некоторых регионах синоптики прогнозируют снегопад.
13 января снегопад ожидается в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях. Во всех остальных регионах будет солнечно.
14 января на территории Украины будет солнечно, но при этом ожидается мороз.