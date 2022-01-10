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В Украину вернулась настоящая зима: где завтра засыплет снегом и будет гололед (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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10 января, 16:00
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Температура воздуха в стране опустится до 6 градусов мороза
Погода в Украине на 11 января / Коллаж "Сегодня"
Погода в Украине на 11 января / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 11 января, в Украине начнется похолодание, а из-за этого на дорогах и тротуарах будет гололедица.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Какую ждать температуру

Температура воздуха в течение дня будет от 2 до 6 градусов мороза. На востоке Украины от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В южной части стоит ожидать около 0, а в Крыму до +5 градусов.

Где будет снег, ветер и гололед

Завтра синоптик обещает сильный ветер на всей территории Украины. Он будет северный, порывистый, некомфортный.

Также стоит ожидать снег в Карпатах, а еще в восточных областях. В большинстве областей осадков не будет.

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Из-за похолодания укрепится гололедица на дорогах и тротуарах.

Погода в Украине на 11 января. Фото: Наталии Диденко
Погода в Украине на 11 января. Фото: Наталии Диденко

Погода в Украине на Старый Новый год

На Старый Новый год в Украине ожидается морозная погода. В некоторых регионах синоптики прогнозируют снегопад.

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13 января снегопад ожидается в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях. Во всех остальных регионах будет солнечно.

14 января на территории Украины будет солнечно, но при этом ожидается мороз.

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