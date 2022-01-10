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СЬОГОДНІ Новини України

В Україну повернулася справжня зима: де завтра засипле снігом і буде ожеледиця (мапа)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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10 січня, 16:00
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Температура повітря в країні опуститься до 6 градусів морозу
Погода в Україні на 11 січня / Колаж "Сьогодні"
Погода в Україні на 11 січня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 11 січня, в Україні розпочнеться похолодання, а через це на дорогах та тротуарах буде ожеледиця.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Яку чекати температуру

Температура повітря протягом дня буде від 2 до 6 градусів морозу. На сході України від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У південній частині варто очікувати близько 0, а у Криму до +5 градусів.

Де буде сніг, вітер та ожеледь

Завтра синоптик обіцяє сильний вітер по всій території України. Він буде північний, рвучкий, некомфортний.

Також варто очікувати снігу в Карпатах, а ще у східних областях. У більшості областей опадів не буде.

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Через похолодання зміцниться ожеледь на дорогах та тротуарах.

Погода в Україні на 11 січня. Фото: Наталки Діденко
Погода в Україні на 11 січня. Фото: Наталки Діденко

Погода в Україні на Старий Новий рік

На Старий Новий рік в Україні очікується морозна погода. У деяких регіонах синоптики прогнозують снігопад.

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13 січня снігопад очікується у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях. У решті регіонів буде сонячно.

14 січня на території України буде сонячно, але очікується мороз.

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