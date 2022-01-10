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СЬОГОДНІ Новини України

Якою буде погода в Україні на Старий Новий рік – прогноз синоптиків (карта)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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10 січня, 11:34
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У деяких областях може випасти сніг
В Україні очікуються сильні морози. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні очікуються сильні морози. Фото: колаж "Сьогодні"

На Старий Новий рік в Україні очікується морозна погода. У деяких регіонах синоптики прогнозують снігопад.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода на 13 січня

У цей день снігопад очікується у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях. У решті регіонів буде сонячно.

На заході вночі температура повітря становитиме -10...-12 градусів, а вдень підніметься до -6...-8 градусів.

У центральних областях уночі температура повітря становитиме від -11 до -13 градусів, а вдень від -5 до -7.

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На півночі температура повітря вночі буде від -12 до -14 градусів, а вдень -9 градусів.

У східних областях стовпчик термометра вночі покаже до -10 градусів, а вдень -7.

У південних регіонах температура повітря вночі буде від -8 до -10 градусів, а вдень -8 градусів.

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У Києві цього дня очікується снігопад. Стовпчик термометра вночі покаже від -13 до -15 градусів, а вдень від -8 до -10.

Погода на 13 січня. Скриншот

Погода на 14 січня

Цього дня на території України буде сонячно, але водночас очікується мороз.

На заході вночі температура повітря становитиме -13...-15 градусів, а вдень підніметься до -2...-4 градусів.

У центральних областях уночі температура повітря становитиме від -9 до -11 градусів, а вдень від -3 до -5.

На півночі температура повітря вночі буде від -12 до -14 градусів, а вдень -9 градусів.

У східних областях стовпчик термометра вночі покаже до -10 градусів, а вдень -6.

У південних регіонах температура повітря вночі буде від -8 до -10 градусів, а вдень -4 градусів.

У Києві цього дня буде сонячно. Стовпчик термометра вночі покаже від -13 до -15 градусів, а вдень від -5 до -7.

Погода на 14 січня. Скриншот

Кияни на Старий Новий рік залишаться без води – список вулиць

У Києві з 13 на 14 січня на кількох вулицях відключать холодне водопостачання. Це пов'язано з проведенням запланованих ремонтних робіт.

З 19:00 13 січня до 11:30 14 січня через планові ремонтні роботи тимчасово не буде водопостачання за адресами:

  • вул. Заболотного, 126, 128, 130, 132, 134, 136;
  • вул. Сірка, 8, 2;
  • вул. Васильківська, 97.

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