Тепло и без осадков. Погода в Украине на 16 мая (карта)

В Украине будет тепло/Фото: коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в понедельник, 16 мая, будет теплой. По всей территории страны осадков не ожидается.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какая будет погода?

Сегодня в Украине дожди не прогнозируются. Ожидается переменная облачность. Ветер — северо-западный, 5-10 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от 18 до 25 градусов тепла. На востоке прогнозируют +17...+20 градусов.

В северных регионах – 16-20 градусов тепла. На юге ожидается 19-22 градуса выше нуля.

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В Киеве переменная облачность, 18-20 градусов тепла, а в Симферополе тоже будет сухо — +20...+22 градуса.

Кто больше всего страдает от смены погоды?

Наличие болезней у человека является первым фактором того, что он чувствует изменения погоды. Ведь то, что какой-то орган работает неправильно, приводит к тому, что организм не может быстро перестроиться под погоду. Поэтому, прежде всего страдают от изменения погоды – больные сердечно-сосудистыми, аутоиммунными заболеваниями, хроническими заболеваниями: артритом, артрозом, ревматизмом, бронхиальной астмой. Также перенесшие операции и травмы черепа.

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