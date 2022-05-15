Тепло и сухо: погода в Украине на 15 мая

В Киеве будет переменная облачность

Солнце изредка будет показываться из-за туч. Коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 15 мая, в Украине будет тепло и сухо.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в регионах

По прогнозам синоптиков, 15 мая, в Украине будет преимущественно сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, на побережье морей до 16°, днем 17-22°, на юге страны, Закарпатье и Прикарпатье до 26°.

15 мая в северных, большинстве западных, Винницкой, Полтавской, Харьковской, Одесской областях и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Температура воздуха ночью будет +9…+11 °С, а днем столбики термометров покажут +16…+18 °С.

В Киеве будет переменная облачность. Солнце изредка будет показываться из-за туч. Ожидается небольшой дождь, вероятность которого высока.

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Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение погоды, врачи советуют соблюдать несколько правил.

Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять.

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