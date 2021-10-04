Тепло и без осадков: прогноз погоды в Украине на 4 октября

Теплее всего в этот день будет на Западе/Коллаж: Сегодня

Погода в Украине в понедельник, 4 октября, будет солнечная и без осадков. Днем +11-16 градусов, а местами даже +20.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По информации синоптиков, ветер будет юго-восточный, 5-10 м/c. Теплее всего в западных областях — 13-21 градусов тепла.

На востоке тоже прогнозируют благоприятную погоду. Столбики термометров будут колебаться от +13 до +15 градусов.

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В северных регионах будет по-осеннему тепло. Днем прогнозируют 12-16 градусов тепла. На юге — от +15 до + 17 градусов.

В Киеве погода будет теплой и без осадков. Столбики термометров поднимутся до 14-16 градусов.

Украине нужно готовиться к природным катастрофам

В Украине в последние годы меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

Климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

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